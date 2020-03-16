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Арсенал - Спартак

Арсенал - Спартак

На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 23-го тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и московский «Спартак».

Стоимость: билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

 

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
21 марта 2020, суббота
16:30
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Касса
Сколот
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28 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Ольга Арефьева
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28 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Shortparis
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6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Nagart
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17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
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12 апреля, воскресенье 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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