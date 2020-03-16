Арсенал - Спартак
На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 23-го тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и московский «Спартак».
Стоимость: билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
21 марта 2020, суббота
16:30
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
28 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 апреля, воскресенье 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽