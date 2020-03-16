Арсенал - Спартак

На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 23-го тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и московский «Спартак».

Стоимость: билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.