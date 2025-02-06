Оставь это ветру
Премьера:
06.02.2025
Режиссер:
Энгин Эрден
Актеры:
Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гезде Мутлуэр, Серхат Налбантоглу, Ахмет Сарачолу, Шебнем Сенмез, Тугрул Тюлек
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
16+
Она — целеустремленная бизнесвумен, не имеющая равных. Он — беззаботный серфер, живущий сегодняшним днем. На первый взгляд, у них нет ничего общего, но судьба сталкивает их в совете директоров одной и той же компании. Смогут ли полные противоположности разглядеть друг в друге родственные души?
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 февраля, четверг
|
11:20
|Люксор Тула
|
15:40
|Люксор Тула
|
16:55
|Синема Стар
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
7 февраля, пятница
|
16:55
|Синема Стар
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 февраля, суббота
|
16:55
|Синема Стар
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, воскресенье
|
16:55
|Синема Стар
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, понедельник
|
16:55
|Синема Стар
11 февраля, вторник
|
16:55
|Синема Стар
12 февраля, среда
|
16:55
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
6 февраля, четверг
|Люксор Тула
|
11:20
15:40
20:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
|Синема Стар
|
16:55
7 февраля, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
|Синема Стар
|
16:55
8 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
|Синема Стар
|
16:55
9 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
|Синема Стар
|
16:55
10 февраля, понедельник
|Синема Стар
|
16:55
11 февраля, вторник
|Синема Стар
|
16:55
12 февраля, среда
|Синема Стар
|
16:55
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