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Оставь это ветру

Оставь это ветру

Премьера:
06.02.2025
 
Режиссер:
Энгин Эрден
  
Актеры:
Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гезде Мутлуэр, Серхат Налбантоглу, Ахмет Сарачолу, Шебнем Сенмез, Тугрул Тюлек
  
Жанр:
Мелодрама
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Она — целеустремленная бизнесвумен, не имеющая равных. Он — беззаботный серфер, живущий сегодняшним днем. На первый взгляд, у них нет ничего общего, но судьба сталкивает их в совете директоров одной и той же компании. Смогут ли полные противоположности разглядеть друг в друге родственные души?

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