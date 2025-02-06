Оставь это ветру

Премьера: 06.02.2025

Режиссер: Энгин Эрден

Актеры: Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гезде Мутлуэр, Серхат Налбантоглу, Ахмет Сарачолу, Шебнем Сенмез, Тугрул Тюлек

Жанр: Мелодрама

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 16+

Она — целеустремленная бизнесвумен, не имеющая равных. Он — беззаботный серфер, живущий сегодняшним днем. На первый взгляд, у них нет ничего общего, но судьба сталкивает их в совете директоров одной и той же компании. Смогут ли полные противоположности разглядеть друг в друге родственные души?