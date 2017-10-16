Этой осенью 4000 двухлетних дубков будут высажены на месте исторических лесных массивов Куликова поля.

В эколого-патриотической акции «Зеленая Дубрава» примут участие специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, филиалов Российского центра защиты леса из Рязанской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской и Тульской областей. К профессионалам лесного дела присоединятся студенты кафедры журналистики Тульского государственного университета и сотрудники Государственного музея-заповедника «Куликова поля». Заочно поддержали проект музея студенты Государственного училища олимпийского резерва города Иркутска. На перечисленные средства учащихся будет приобретен посадочный материал, который высадят участники акции 21 октября.

Присоединиться к акции увековечения памяти о воинах Дмитрия Донского и всех, кто сложил свои головы на ратных полях Отечества, может каждый. 21 октября ждем всех желающих в селе Монастырщино. Начало акции — в 11.00.

Акция «Зеленая Дубрава» — акция увековечения памяти воинов, погибших за Отечество во все времена, — проходит на Куликовом поле с 2005 года. Имя ей дало знаменитое урочище «Зеленая Дубрава», где, по преданию, ждал своего часа Засадный полк. Именно он решил исход Куликовской битвы, о чем пишут литературные памятники «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище».

В течение нескольких лет всем миром на месте утраченной «Зеленой Дубравы» были высажены десятки тысяч саженцев деревьев. Среди них дуб черешчатый, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа мелколиственная и другие традиционные для северной лесостепи породы. Сегодня место проведения акции переместилось к реке Смолке и балке «Рыбий Верх». Эти два естественных природных барьера защищали фланги русских войск в 14 веке.

Восстанавливая исторический ландшафт Куликова поля, участники акции отдают дань памяти русским воинам, погибшим на Куликовом поле в 1380 году, а также своим близким, сражавшимся за Отечество. Каждый из них заполняет памятную карточку, где указывает имя своего героя, в честь которого будет расти дерево на Куликовом поле.