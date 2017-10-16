афиша
афиша
Регистрация
Зеленая Дубрава

Зеленая Дубрава

Этой осенью 4000 двухлетних дубков будут высажены на месте исторических лесных массивов Куликова поля.

В эколого-патриотической акции «Зеленая Дубрава» примут участие специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, филиалов Российского центра защиты леса из Рязанской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской и Тульской областей. К профессионалам лесного дела присоединятся студенты кафедры журналистики Тульского государственного университета и сотрудники Государственного музея-заповедника «Куликова поля». Заочно поддержали проект музея студенты Государственного училища олимпийского резерва города Иркутска. На перечисленные средства учащихся будет приобретен посадочный материал, который высадят участники акции 21 октября.

Присоединиться к акции увековечения памяти о воинах Дмитрия Донского и всех, кто сложил свои головы на ратных полях Отечества, может каждый. 21 октября ждем всех желающих в селе Монастырщино. Начало акции — в 11.00.

Акция «Зеленая Дубрава» — акция увековечения памяти воинов, погибших за Отечество во все времена, — проходит на Куликовом поле с 2005 года. Имя ей дало знаменитое урочище «Зеленая Дубрава», где, по преданию, ждал своего часа Засадный полк. Именно он решил исход Куликовской битвы, о чем пишут литературные памятники «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище».

В течение нескольких лет всем миром на месте утраченной «Зеленой Дубравы» были высажены десятки тысяч саженцев деревьев. Среди них дуб черешчатый, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа мелколиственная и другие традиционные для северной лесостепи породы. Сегодня место проведения акции переместилось к реке Смолке и балке «Рыбий Верх». Эти два естественных природных барьера защищали фланги русских войск в 14 веке.

Восстанавливая исторический ландшафт Куликова поля, участники акции отдают дань памяти русским воинам, погибшим на Куликовом поле в 1380 году, а также своим близким, сражавшимся за Отечество. Каждый из них заполняет памятную карточку, где указывает имя своего героя, в честь которого будет расти дерево на Куликовом поле.

Где и когда?
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
21 октября 2017, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.