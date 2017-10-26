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Ночь искусств в экзотариуме

Ночь искусств в экзотариуме

Тульский экзотариум расскажет о животных в искусстве.

В каком бы направлении сейчас развивалась культура, если бы внимание художников, музыкантов и мастеров многих других ремесел не обратилось к миру вокруг? Сложно, да практически невозможно представить, каким был бы сейчас мир, если бы все самое прекрасное, надежное, эффективное не было подсмотрено у природы и, в частности, у животных! В свою очередь, сами животные очень часто становятся центральными объектами в творчестве художников, и тут уж отдельной когортой выступают ученые, посвятившие себя изучению живой природы.

В эту ночь сотрудники Тульского экзотариума расскажут посетителям о натуралистах-анималистах Джоне и Элизабет Гульд, Геккеле, Марии-Сибилле Мериан и других и биологическом рисунке. Посетители познакомятся не только с их творчеством, но и со знаменитыми книгами «Жизнь животных» Брема и «Красота форм в природе» Геккеля, живой иллюстрацией к ним станут питомцы зоопарка.

Предварительная запись на интерактивную экскурсию по тел. 47−53−92.

Вход — платный.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
4 ноября 2017, суббота
18:00
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