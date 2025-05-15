Багровая отмель

Премьера: 15.05.2025

Режиссер: Мэттью Холмс

Актеры: Гермиона Корфилд, Джейк Райан, Джош МакКонвилл, Джейкоб Джуниор Наинггул, Артур Эйнджел, Максимиллиан Джонсон, Клейтон Уотсон, Кевин Ди, Уилл Флетчер, Сэм Парсонсон, Мириам Янг

Жанр: Боевик, Приключение, Ужасы

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

Команда дайверов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается для героев настоящим кошмаром, когда они наталкиваются на гигантскую акулу-убийцу, а в охоту за кладом включаются криминальные силы города.