Багровая отмель
Премьера:
15.05.2025
Режиссер:
Мэттью Холмс
Актеры:
Гермиона Корфилд, Джейк Райан, Джош МакКонвилл, Джейкоб Джуниор Наинггул, Артур Эйнджел, Максимиллиан Джонсон, Клейтон Уотсон, Кевин Ди, Уилл Флетчер, Сэм Парсонсон, Мириам Янг
Жанр:
Боевик, Приключение, Ужасы
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
Команда дайверов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается для героев настоящим кошмаром, когда они наталкиваются на гигантскую акулу-убийцу, а в охоту за кладом включаются криминальные силы города.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
11 мая, воскресенье 00:00
13 мая, вторник 00:00
13 мая, вторник 00:00
1 - 14 мая
14 мая, среда 00:00
17 мая, суббота 00:00