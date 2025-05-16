7,6 млн за логотип – дорого? Разбирались, зачем тульскому «педу» новая эмблема от Лебедева и что она означает

Самой обсуждаемой новостью недели стал новый лого Тульского педуниверситета. Задали вопросы о нем вузу и дизайнеру.

Новый лого ТГПУ имени Толстого сейчас не обсуждает только ленивый. Критики в комментариях гадают, на что больше похожа картинка, читается ли вообще рукописный шрифт, а главное — на что можно было потратить «такие громадные деньжищи».

А цель-то, собственно, достигнута: вуз не выходит из топа новостей. О вузе говорят, и это — жирный плюс, особенно накануне приемной кампании.

Ректор вуза Константин Подрезов: «Как я рад, что новый стиль вызвал интерес и желание обсуждать. Это всегда хорошо, на это и рассчитывали. Лучше, чем ничего не делать».

О том же, [только в свойственной ему манере], высказался и Артемий Лебедев: «Для меня главный критерий, по которому я оцениваю успешность дизайна, это то, что его обсуждают. Если вы сделали работу, произвели на свет дизайн, а его никто не обсуждает, может, вы зря этой *** занимались?»

Но вопросы у критиков все еще остаются, поэтому ответим на них сегодня.

Зачем «педу» понадобился новый логотип?

Предыдущий логотип университета Льва Толстого существовал 25 лет. Вот он:

За четверть века вуз радикально изменился: открылись новые направления подготовки и институты (Институт туризма и креативных индустрий, Институт передовых информационных технологий, Институт инновационных образовательных практик и др.), новые структурные подразделения. ТГПУ вошел в тройку педагогических вузов страны — участников программы стратегического лидерства «Приоритет-2030». Тульский «пед» расширил работу в рамках международного сотрудничества, запускает программы среднего профобразования, интернет-институт.

Вузу стало необходимо повысить узнаваемость. Для этого и потребовалась новая айдентика.

— Она помогает создать единый образ передового вуза, отражающий значимые для университета ценности: лучшие традиции классического образования, инновации, открытость, самореализация, — говорят в ТГПУ. — А прежний логотип перекликался с логотипами других вузов, затрудняя дифференциацию университета Льва Толстого.

Нам было важно показать, что Толстовский университет не просто педагогический вуз, а современный университет, предлагающий широкий спектр образовательных и научных направлений.

Комплекс работ на модернизацию университета проходил в рамках реализации плана мероприятий программы стратегического лидерства «Приоритет 2030» 2024 года.

Почему лого заказали именно студии Лебедева?

Один из самых животрепещущих вопросов! В комментариях туляки упрекали вуз в нежелании дать шанс тульской молодежи проявить себя. Мол, и «туляков порадовать, и сэкономить можно было бы».

Однако в вузе резонно отмечают, что шансы шансами, но айдентика вуза — не тот вопрос, в котором возможны промахи. Нужно было, чтобы наверняка.

— При выборе разработчика ключевым критерием стало наличие успешного опыта сотрудничества с высшими учебными заведениями. У студии Артемия Лебедева есть удачный опыт совместной работы с флагманами современной системы образования — МГТУ «Станкин», МФТИ, СберУниверситет, Томский политехнический университет, Институт цветных металлов при Сибирском федеральном университете и другие. Кроме того, в Тульской области студия успешно сотрудничала с музеем-заповедником «Куликово поле» и Тульской птицефабрикой.

Перед дизайнерами стояли задачи объединить значимые для университета ценности в едином стиле, повысить узнаваемость вуза в публичном поле, обеспечить дифференциацию от других университетов, — говорят в ТГПУ. — При этом было важно, чтобы дизайнер мог нестандартно подойти к решению поставленных задач.

Например, требовалось обязательно связать вуз с образом Л. Н. Толстого, при этом избежав шаблонных графических набросков, абрисов и прочего.

Кроме того, новая айдентика должна была совмещать классические и современные черты.

Рассмотрев предложения от других разработчиков, в вузе пришли к выводу, что студия Артемия Лебедева наиболее точно реализует поставленные задачи с учетом всех замыслов и пожеланий университета.

— Стоит отметить, что к работе над обновлением логотипа привлекали как преподавателей, так и студентов. Они принимали участие в очных и заочных встречах с дизайнерами, вместе работали над отдельными элементами.

В университете была создана фокус-группа, разработчики учитывали замечания и пожелания студентов.

Что сделали дизайнеры?

Размер финансирования, выделенного на проведение всех видов работ, включая разработку логотипа, составил 7,6 млн рублей. Сам же логотип обошелся вузу в 1,19 млн рублей.

По договору с вузом студия Артемия Лебедева выполнила следующие работы:

разработка брифа и концепции, чистовая отрисовка базовых элементов айдентики (отрисовка уникального графического начертания, подбор фирменных шрифтов, проработка дополнительных версий базовых элементов);

разработка дизайна деловой документации (русской и английской версий шаблонов визитных карточек, фирменного бланка, бланка делового письма, макета папки, шаблонов презентации, благодарственного письма и диплома);

разработка макетов оформления рекламно-сувенирной продукции, разработка макетов рекламных носителей крупных форматов (роллап, прессволл, сити-формат).

Как можно использовать новый лого и шрифт, можно увидеть на сайте студии.

Клён и борода Толстого: какие смыслы несет логотип?

Новый лого состоит из буквы «Т» и листа клёна — это два основных элемента.

Буква «Т» отсылает к позитивным ассоциациям и закрепляет их — Тула, творчество, технологии, трудолюбие, товарищество, Толстой.

Лист клена — символ дерева, имеющего огромное значение для университета и связанного с памятью о студентах, посадивших клены перед уходом на фронт в 1941 г.

Объединенные в общую композицию буква и лист превращаются в стилизованный образ Льва Толстого.

В зависимости от задачи (официальная документация, дипломы и сертификаты, посты в соцсетях, мерч) элементы логотипа могут быть использованы как вместе, так и отдельно. Шрифтовая часть, набранная рукописным начертанием, отсылает к почерку Льва Толстого — декоративный акцидентный шрифт создан специально для университета на основе рукописей писателя.

Миллионы за логотип — это дорого или нет?

Спросили об этом тульского дизайнера-энтузиаста Сергея Коваленко.

Сергей Коваленко — Дизайн — это область, которую очень сложно, если не невозможно, оценивать в деньгах. Можно купить футболку «Пивозавр» за 500 рублей, а можно — Balenciaga за 70 тысяч. Из чего складывается высокая стоимость дизайна? Во-первых, это бренд с его историей. Кто бы что ни говорил про студию Лебедева, но она остаётся главной российской студией дизайна. Во-вторых — маркетинг и хайп. Об этом говорит сам Артемий: «Если вы сделали работу, много месяцев старались, если вы произвели на свет дизайн, а его никто не обсуждает — может, вы зря этой *** занимались?» И уже в последнюю очередь это надежность и качество. Новый логотип ТГПУ с профессиональной точки зрения сделан безукоризненно. И ещё мы забываем, что это цена не одной «бородатой» картинки. Была разработана айдентика, мерч, дизайн деловой документации и даже целый отдельный эксклюзивный шрифт! Кто ещё из вузов может похвастаться собственным шрифтом? Короче, я бы не бубнил, а от души порадовался, что у тульского «педа» есть деньги «носить» отечественную Balenciaga.

В качестве картинки для привлечения вашего внимания выбран логотип Сальвадора Дали для компании Chupa Chups. По легенде, лого был нарисован за один час и стоил 1000 долларов (эквивалент примерно миллиону рублей по сегодняшним меркам).