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На М-4 автобус влетел в бензовоз и легковушки: экстренные службы провели масштабные учения на трассе
Фото ГУ МЧС по Тульской области

На М-4 автобус влетел в бензовоз и легковушки: экстренные службы провели масштабные учения на трассе

13 мая в Узловском районе прошло межведомственное комплексное учение по ликвидации последствий аварий и крупных дорожных заторов.

По легенде, на участке федеральной автодороги произошло серьезное ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля, двигавшихся в направлении Липецка. Пострадали 10 человек. В столкнувшиеся транспортные средства влетел пассажирский автобус и еще две легковушки. В результате цистерна бензовоза разгерметизировалась, на трассе разлилось дизельное топливо, которое вот-вот загорится.
 
Ситуацию осложнил образовавшийся дорожный затор в 4 километра из-за полной остановки движения на одной из двух полос. 
 
В тренировке по ликвидации последствий ДТП приняли участие региональные ГУ МЧС, УМВД, УФС войск Национальной гвардии, минздрав, минтранспорта, министерство по региональной безопасности, минтруда и соцзащиты, Тулаавтодор, Управление противопожарной службы, Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы. Учения проводились в пределах 7 регионов.
 
Для доставки личного состава МЧС России в труднодоступные места были задействованы беспилотники, квадроцикл и багги, стоящие на вооружении чрезвычайного ведомства, а также санавиация территориального Центра медицины катастроф для срочной доставки «тяжелого» пострадавшего в медучреждение.

Всего в отработке практических действий было задействовано 90 человек и 36 единиц техники, среди которых от МЧС России 35 человек и 14 единиц техники. 

 — На сегодняшних учениях особое внимание было уделено организации межведомственного взаимодействия, реальным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в случае заторов на дороге при ДТП, а также надежности систем управления, связи и оповещения. Экстренные службы продемонстрировали слаженность совместных действий на всех этапах тренировки. Необходимо помнить о том, что мы в структуре МЧС России для того, чтобы оказывать помощь тем, кто оказался в тяжелой ситуации, — отметил и. о. МЧС России по Тульской области Сергей Забаровский.

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