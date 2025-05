13 мая: летающий автомобиль и набор с культовым маскотом Pixar

Доброе утро! Просыпайтесь, заваривайте самый крепкий кофе и не забываем читать самые хорошие новости. Поехали!

Кажется, сегодня нужен и зонт, и резиновые сапоги. Сегодня в Туле пройдет дождь, а воздух прогреется всего лишь до +8 градусов.

Словацкая компания Klein Vision представила свою новейшую разработку — летающий автомобиль AirCar 2, который обещает изменить представление о личном транспорте. Это инновационное транспортное средство оснащено выдвижными крыльями, мощным двигателем на 1000 лошадиных сил и винтом, что позволяет ему не только передвигаться по дорогам, но и взлетать в воздух.

AirCar 2 способен развивать скорость до 300 км/ч и преодолевать расстояние до 1000 км на одном баке топлива. Для взлёта этому уникальному автомобилю требуется всего 300 метров, что делает его использование возможным даже в условиях ограниченного пространства.

Конструкция AirCar 2 позволяет разместить внутри два человека, а общий вес автомобиля составляет 1100 кг. Эта модель уже получила одобрение от Европейского агентства авиационной безопасности, что является важным шагом к внедрению летающих автомобилей в повседневную жизнь.

Компания Klein Vision планирует выпустить до 500 единиц AirCar 2, что открывает новые горизонты для авиационной и автомобильной индустрии. С каждым годом технологии становятся все более доступными, и AirCar 2 может стать первым шагом к массовому внедрению летающих автомобилей в нашу жизнь.

Сегодня слушаем Nickelback - How You Remind Me.

LEGO анонсировала новый набор, посвященный знаменитому маскоту студии Pixar – Люксо Младшему. Этот персонаж впервые появился в короткометражном фильме и стал символом в заставках множества мультфильмов Pixar.

Набор включает в себя не только саму лампу, но и уникальный шар, который содержит отсылки к любимым фильмам Pixar. Кроме того, в комплекте предусмотрен буклет с интервью от создателя Люксо Младшего, что добавляет дополнительную ценность для коллекционеров и поклонников.

Этот набор выпущен в рамках серии LEGO Ideas, где идеи разрабатываются и выбираются самими фанатами. Набор поступит в продажу 1 июня по цене $69.



Кондитерская «Cherchez la tarte» из Пушкина представила удивительную фотоподборку своих креативных десертов, которые точно покорят сердца сладкоежек и любителей оригинального оформления!

Необычного настроения!