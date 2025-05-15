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  5. Вашу теплицу могут признать недвижимостью. Нужно ли ее регистрировать? - Блог «Спрашивали? Отвечаем!» - MySlo.ru
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Вашу теплицу могут признать недвижимостью. Нужно ли ее регистрировать?

Вашу теплицу могут признать недвижимостью. Нужно ли ее регистрировать?

Теплица на дачном участке действительно может быть признана недвижимостью. Но не все теплицы подлежат государственному кадастровому учету. А какие? Спросили у тульского Росреестра. 

К недвижимому имуществу относятся земельные участки и все, здания, сооружения, помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства. Такие объекты недвижимости должны быть прочно связаны с землей, объект должен стоять на фундаменте.

- Если же сооружение не имеет фундамента и его можно перенести без какого-либо ущерба, то такой объект относится к некапитальным строениям, регистрация прав на которые не осуществляется. Теплицы с фундаментом, состоящие из несущих, ограждающих строительных конструкций, необходимо ставить на кадастровый учет и оформлять право собственности, — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

Для осуществления учетно-регистрационных действий в отношении теплицы, которая имеет признаки недвижимого имущества и возведена на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, необходимо подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуг» или на официальном сайте Росреестра, также можно обратиться в любой удобный офис МФЦ.

Кроме заявления необходимо подать технический план (составляется кадастровым инженером по результатам осуществления кадастровых работ), правоустанавливающий документ на земельный участок.

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