Вашу теплицу могут признать недвижимостью. Нужно ли ее регистрировать?

Теплица на дачном участке действительно может быть признана недвижимостью. Но не все теплицы подлежат государственному кадастровому учету. А какие? Спросили у тульского Росреестра.

К недвижимому имуществу относятся земельные участки и все, здания, сооружения, помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства. Такие объекты недвижимости должны быть прочно связаны с землей, объект должен стоять на фундаменте.

- Если же сооружение не имеет фундамента и его можно перенести без какого-либо ущерба, то такой объект относится к некапитальным строениям, регистрация прав на которые не осуществляется. Теплицы с фундаментом, состоящие из несущих, ограждающих строительных конструкций, необходимо ставить на кадастровый учет и оформлять право собственности, — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

Для осуществления учетно-регистрационных действий в отношении теплицы, которая имеет признаки недвижимого имущества и возведена на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, необходимо подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуг» или на официальном сайте Росреестра, также можно обратиться в любой удобный офис МФЦ.

Кроме заявления необходимо подать технический план (составляется кадастровым инженером по результатам осуществления кадастровых работ), правоустанавливающий документ на земельный участок.