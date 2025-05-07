Все на танцы!

Как проводили на танцплощадках время наши родители, какая музыка была в моде и кто здесь играл – читаем в очередной ностальгии по временам «союза советских».

Среди культовых мест отдыха советской молодежи в Туле наибольшей популярностью пользовались всевозможные танцплощадки в городских парках и домах культуры.

«Ты был в этом городе первым…»

– спел много лет спустя известный рокер Сергей Чиграков из группы «Чиж&Co» в песне о музыкантах, которые «лабали» на танцах в семидесятые и восьмидесятые. В Туле культовым местом, где тогдашняя молодежь могла встречаться, общаться и танцевать, была легендарная танцплощадка под названием «клетка», расположенная в глубине Центрального парка культуры и отдыха.

О том, как играли и отдыхали на танцах в центре Тулы, вспоминает Георгий Готесман, инженер, мемуарист.

Георгий Готесман – Главная цель походов на танцы заключалась в том, чтобы не просто познакомиться с привлекательной девушкой, но и в том, чтобы подержаться за талию, пригласив ее на танец. Когда я начал ходить на танцы в «клетку» в Центральном парке, танцплощадка еще не была огорожена щитами – тогда круглая бетонная площадка для танцев была огорожена забором, прутья которого покрасили «серебрянкой». Так что и нас было видно снаружи, и мы могли изнутри наблюдать за людьми, которые гуляли по парку. Для них в клетке были все те, кто оказался внутри; мы же, напротив, считали, что в клетке – те, кто снаружи.

Тогда в «клетке» выступал вокально-инструментальный ансамбль под названием «10 000».

Билет на танцы стоил 1 рубль – для сравнения: пачка сигарет стоила тогда 40 коп.

Тогда ребята ходили в рубашках из искусственных материалов – «химических», как мы их называли. Продавалось их два вида: зеленого цвета, как огурец, и оранжевые с разводами – такая как раз была у меня. А еще ребята носили индийские джинсы Miltons – их хватало на пару-тройку стирок, так как они были весьма сомнительного качества.

Играли в основном популярные советские и зарубежные мелодии, но открывались танцы чаще всего композицией «Под небом Парижа».

Танцы начинались обычно около семи часов вечера, а заканчивались около одиннадцати часов. Вся музыка исполнялась музыкантами «вживую» – дискотек с проигрыванием магнитофонных занисей еще не было. Фактически все танцы в СССР семидесятых-восьмидесятых были концертами, где исполняли каверы и популярные шлягеры!

Музыканты за выступление делали несколько перерывов на отдых. К ним относились с уважением, а сами музыканты, что называется, держали дистанцию.



«Лявоны» (так назывались «Песняры» в начале карьеры), как и все начинающие группы в СССР, тоже играли на танцах. Кадр из сериала «За полчаса до весны» (2023).

Танцы, шманцы, обжиманцы

О том, чем были танцы для совет­ской молодежи, рассказывает тульский журналист и блогер Елена Рябикова.

Елена Рябикова – Я помню «клетку», когда по всей окружности на решетке уже были закреплены большие щиты – так, что снаружи были видны только ноги танцующих. Попасть внутрь «клетки» можно было несколькими способами. Легально – с помощью купленного в кассе билета. Кто-то договаривался с контролерами и проходил, заплатив наличкой часть от стоимости «тикета» (ticket – билет, англ. – Прим. авт.), кто-то ухитрялся перелезть через решетку, а кого-то проводили музыканты. Были неоднократные и отчасти успешные попытки прямого штурма: группа нетрезвых «танцоров» перла напролом, сметая на пути все, включая контролеров, пытавшихся перекрыть дорогу нетренированным и немолодым телом (работали в этой должно­сти, как правило, пенсионерки).

- Рядом с «клеткой», в растущих поблизо­сти березках, собирались шумные разношерстные компании со всего города, чтобы пообщаться, выпить винца, купить или «толкнуть» дефицитные шмотки. Контингент был практически один и тот же, все друг друга знали если не по именам, то в лицо. И если сильная половина человечества, соблюдая негласное джентльменское соглашение, не оскверняла территорию разборками с применением силы, то барышни здесь дрались довольно часто. И жестоко.

Одно время особым шиком среди определенной части гражданок считалось посещение танцплощадки без нижнего белья. Для того, чтобы определить, «ху из ху», кавалеру достаточно было провести рукой по спине барышни: если не нащупывалась застежка лифчика, значит, дама готова на многое. Я помню тот период, когда в «клетке» играли группы «Акцент» и ансамбль Славы Гудукина. В лучшие времена там играли знаменитые «Фанты» – кумиры юных танцорок. По осени музыканты перебирались во Дворец профсоюзов.

Французские духи и импортные мелодии

В середине семидесятых-начале восьмидесятых «Профсоюзы» (ДК профсоюзов, на месте которого сегодня строят ТЦ с аквапарком) были не только самым модным, но и самым приличным танцклубом города.

Послушать музыку группы «Фанты» и потусоваться среди себе подобных приходила в основном «мажорная» молодежь. Парад самых модных туалетов, вереница скандально известных красавиц, аромат дорогих (25-60 руб. флакон) французских и модных польских («Быть может») духов, мерный топот сотен ног, обутых в туфли или сапоги на платформе. И все это – на фоне «мелодий советской эстрады». Мы танцевали не под западные хиты, а под песни отечественных композиторов. «Иностранщина» почти полностью была запрещена чиновниками от культуры. Правда, музыканты ухитрялись делать аранжировки, в которых ясно читались аккорды из композиций любимых зарубежных групп, но узнавали их лишь немногие меломаны…



А знаете ли вы, что…

…в середине семидесятых в группе «Фанты» пел и играл на гитаре ставший позже популярным певец Игорь Тальков;

…добиться права на исполнение песни на иност­ранном языке можно было только хитростью: например, заявив комиссии, что песня «Битлз» «Вечер трудного дня» повествует не о любви, а о тяжелой жизни ливерпульских рабочих в капиталистической Англии;

…изначально легендарные «Песняры» носили название «Лявоны» (в переводе на русский – «Леониды»).