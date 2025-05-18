Весы убедятся, что они любимы и желанны! А Львы смогут избежать денежных потерь

Овен (21.03−20.04): Не сбавляйте темп. В первой половине недели вам прекрасно будет удаваться самопрезентация. Поэтому — знакомьтесь, общайтесь, договаривайтесь. В личной жизни самые радужные перспективы. Используйте это время для укрепления взаимоотношений с любимым человеком. С четверга начинается продуктивный период и теперь лучше сосредоточиться на карьерных планах. Активный отдых и поездки планируйте на субботу, а в воскресенье лучше побыть дома.

Про деньги. Быть или не быть финансовым поступлениям, на этой неделе зависит от вашего благоразумия. Важно произвести правильное впечатление на руководство. Замечательная неделя для поиска инвестора или спонсора, если вы планируете крупный проект.

Про любовь. В эти дни любимый человек может удивить вас неожиданным приступом бурной страсти. Не пугайтесь, это вовсе не попытка оживить остывающие отношения, просто вашей половинке, судя по всему, захотелось новых ощущений.

Про интим. Овны нынче будут добры и податливы, смотря на мир через розовые очки с радужным напылением. Но только в том случае, если на них всю неделю с утра пораньше проливать елей комплиментов вкупе с щедрыми ласками. Лейте-лейте, кашу маслом не испортишь, секса много не бывает и так далее.

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 20.

Телец (21.04−21.05): Вы входите в полосу важных перемен. В вашей жизни может появиться человек, с которым вас объединят общие интересы. До четверга собирайте необходимую информацию, если планируете начать что-то новое. Со второй половины недели есть все шансы добиться целей, которые вы перед собой поставите. В делах уделяйте внимание мелочам, не игнорируйте возможности рекламы. Выходные посвятите своим увлечениям, занимайтесь рукоделием, принимайте гостей.

Про деньги. Вам явно хочется расслабиться, но пока нельзя. Не стоит думать, что на вас немедленно начнет сыпаться манна небесная. От вашей деловой активности и решительности в эти дни во многом будет зависеть финансовый результат.

Про любовь. Клокочущие эмоции уступают место более глубоким и возвышенным чувствам. Простите себе совершенные ошибки и откройте сердце новому чувству, которое позволит ощутить радость. Случайная встреча на этой неделе может изменить вашу дальнейшую судьбу.

Про интим. Объектом вашего вожделения окажутся особи противоположного пола, одетые в классические костюмы. Вы с удивлением почувствуете, что готовы отдаться/овладеть ими просто так и ни за что! Поэтому не упускайте свой шанс и обязательно запланируйте побывать на каком-нибудь важном совещании, конференции или хотя бы профильной выставке…

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 22.

Близнецы (22.05−21.06): Подходящее время заняться ремонтом в доме. В первой половине недели можно делать покупки, вести переговоры и проводить подготовку к запланированным мероприятиям. Это время благоприятно и для поездок, встреч с друзьями. С четверга берите разгон в делах, начинается удачный период для тех, кто готов хорошо поработать. Чтобы все успевать, распределяйте работу по степени важности. В личных отношениях сложные ситуации могут решиться сами собой.

Про деньги. Вы на пути к финансовому успеху. И уже почувствуете, что ваши труды и ваши вложения окупаются. Ваша активность и творческий подход не останутся без внимания Фортуны.

Про любовь. В начале недели можно ожидать кипения любовных страстей, ваш избранник без ума от вас. Ну, а в выходные у вас будет мило-романтическое настроение.

Про интим. У Близнецов в ближайшие дни будет отсутствовать чувство юмора. Напрочь. А это значит, что вы вполне можете обидеться на невинные подтрунивания вашего бой-френда/подруги над вашей внешностью и на полном серьезе решить, что он/она вас а) не любит, б) не хочет, в) и вообще всячески со свету сжить пытается. В общем, вашему ненаглядному/ненаглядной придется изрядно постараться, чтобы загладить свою вину.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: нет.

Рак (22.06−22.07): Среда придаст вам сил, если вы планируете пересмотреть некоторые темы в своей жизни. Вы сможете проявить характер и открыто заявить о своих интересах. Займите прагматичную позицию и ведите борьбу за свое благополучие. Воздержитесь от поездок в четверг и не планируйте на этот день встречи, если интуиция шлет вам тревожные сигналы. Следите за состоянием здоровья в пятницу и воскресенье, почаще находите возможность расслабиться и отдохнуть.

Про деньги. Неделя не предвещает крупных денежных поступлений, впрочем, и неудачной ее не назовешь. Только держитесь подальше от магазинов, в том числе от маркет-плейсов и избегайте ненужных покупок.

Про любовь. Будьте искренни, это позволит любимому человеку, наконец, понять вас. Создается ситуация, когда вашей паре остро необходимо обсудить вопросы совместной жизни. Не скрывайте своих чувств.

Про интим. Ваша фантазия истощилась, а на душе скребут кошки? И ваш благоверный/благоверная уткнулись в книжку и никакого внимания на вас обращает? Звезды авторитетно утверждают, что все в ваших руках! А точнее, в пальцах. В конце концов, не зря ведь у вас их целых десять… И далеко не всем десяти вы еще нашли применение в любовных играх, не так ли?

Благоприятные дни: 21, 24; неблагоприятные: 19.

Лев (23.07−23.08): Подведите итоги и поставьте точку там, где вы получили тот результат, на который рассчитывали. Если результат не тот, вам стоит попробовать себя в другом деле. Эта неделя может стать поворотной в теме, которая вас больше всего интересует. Не уходите в сторону от решения проблем, действуйте смелее. Серьезные покупки планируйте на первую половину недели, а с четверга умерьте расходы и подумайте, все ли варианты пополнения домашнего бюджета исправно функционируют.

Про деньги. Будет просто великолепно, если вы будете разумными в своих тратах и тем самым избежите денежных потерь. Сейчас не время брать кредиты и влезать в долги, стоит хорошенько подумать о последствиях, то есть о процентах.

Про любовь. На этой неделе ваши отношения приобретут особую глубину. Постарайтесь только не свалиться в эту пропасть. Серьезные разговоры о чувствах будут отдавать излишней мелодраматичностью, их лучше избегать. Уж точно не стоит переигрывать.

Про интим. Наилучший способ для Львов излить куда-нибудь свою сексуальную энергию, завлечь своего партнера/партнершу в спальню и не выпускать несколько часов. Ну, а потом дайте отдых, щедро накормите и… продолжите программу!

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 20.

Дева (24.08−23.09): После среды начинается «золотой» период для Дев. Но до этого нужно рассчитаться с долгами, привести в порядок дела и свой дом. И тогда с чистой совестью заняться тем, на что у вас есть серьезный расчет. В четверг могут обостриться отношения с партнерами. Придерживайтесь тактики компромиссов. Вам, как никогда, нужна поддержка и крепкий тыл. В выходные обеспечьте себе достаточное количество сна, правильное питание и комфортное общение.

Про деньги. Тщательно проверяйте все документы и деловые бумаги. Если вы усомнитесь в предложениях или действиях партнеров, лучше откажитесь от задуманного, дешевле обойдется. В выходные стоит воздержаться от крупных покупок, даже если вся семья на них настаивает.

Про любовь. Требовательность и критичность любимого человека на этой неделе может сильно вас задеть. Постарайтесь не слишком явно демонстрировать свою обиду, иначе проблемой станет и она. Среда и суббота — хорошие дни для свиданий.

Про интим. Эта неделя поистине развеет ваши сомнения в собственной непривлекательности. Мало того, она растопит все льдинки, какие скопились у вас внутри со времен всех ваших прежних отношений. Для поддержания эффекта расскажите откровенно своему спутнику/спутнице жизни, что из сказанного когда-то в ваш адрес вас до сих пор мучает — и вы с удивлением обнаружите, что оно для вас с этого момента более не актуально.

Благоприятные дни: 19, 22; неблагоприятные: нет.

Весы (24.09−23.10): Первая половина недели подарит вам много ярких впечатлений. Совмещайте выполнение профессиональных обязанностей с удовольствиями, заводите новые знакомства, находитесь в гуще событий. Постарайтесь выглядеть так, чтобы вам оборачивались вслед. Со второй половины недели появятся первые сигналы о назревающих переменах. Вы можете начать работу сразу над несколькими делами, если это сулит вам прибыль.

Про деньги. Вы можете ожидать неплохих доходов от бизнеса. В середине недели желательно заняться мелкими, но требующими решительных действий делами. В пятницу возможны успешные переговоры и карьерный рост.

Про любовь. На этой недели возможны положительные изменения в ваших отношениях с партнером. Вы еще не почувствовали, что все постепенно налаживается? Скоро вы это точно ощутите и убедитесь, что вовсе не одиноки, а любимы и желанны.

Про интим. Весы склонны обращать повышенное внимание на чистоплотность и аккуратность своего потенциального любовника/любовницы. В идеале одежда должна быть с иголочки, аромат — сногсшибательным, прическа — волосок к волоску. И тогда все сложится!

Благоприятные дни: 21, 24; неблагоприятные: 20.

Скорпион (24.10−22.11): Ваша завидная выдержка может дать сбой. Появится много дополнительной работы, а на вознаграждение пока рассчитывать не приходится. Но если вы полностью сосредоточитесь над важным для вас проектом, то можете справиться с конкуренцией. Энергии будет достаточно, а с четверга вы почувствуете, что обычные интересы уступают место амбициозным планам. С пятницы и до конца недели старайтесь избегать ситуаций риска, возможны повреждения.

Про деньги. Финансовое положение порадует вас, вы ощутите резкое повышение доходов. Уже в понедельник вероятны крупные денежные поступления. Успешно пройдут совещания и тайные переговоры.

Про любовь. Желательно не провоцировать любимого человека на приступы ревности. Постарайтесь придерживаться в поведении золотой середины. И вы поймете, что вас любят, что вы нужны.

Про интим. Скорпионы склонны впасть в напрасное сожаление а-ля «на кого я свою юность погубила/погубил»… Впрочем, иной раз посидеть и поразмышлять таким образом даже полезно, ибо вывод всегда один: а жить-то хорошо!

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 19.

Стрелец (23.11−21.12): Вы можете ощутить желание немедленно куда-нибудь отправиться. Но если вам придется оставаться на одном месте, сконцентрируйтесь на такой деятельности, которая открывает новые, еще неиспробованные возможности. Ваш неуемный оптимизм будет заразителен для окружающих. Но возможны проблемы с начальством, если ваше творческое вдохновение выйдет за какие-то установленные рамки. В выходные не нагружайте себя работой и чрезмерным общением.

Про деньги. Удача будет сопутствовать мелким операциям и привычным делам, пока не время для масштабных проектов. В конец недели ваш труд оценят, вы можете рассчитывать на премию.

Про любовь. Вы сейчас пользуетесь успехом и популярностью у противоположного пола, но будете склонны довольно странно реагировать на знаки внимания. Внезапная встреча с любимым человеком в новой обстановке растопит ваше сердце.

Про интим. «Будьте проще — и к вам потянутся люди» — такова заповедь поведения для Стрельцов на ближайшую неделю. Естественность, минимализм, простота — вот ваши коронные качества, которые стоит усилить или подчеркнуть. Постарайтесь не забывать это правило и при выборе позиций для полового акта или иных вариантов близости.

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 25.

Козерог (22.12−20.01): Не сдавайтесь, если перед вами стоят глобальные цели. Конкуренты могут вести скрытую борьбу, и вы уже нуждаетесь в небольшом отдыхе. Попробуйте выделить главное направление, проявите свои организаторские способности и отладьте работу так, чтобы ваш проект мог какое-то время поработать без вашего пристального внимания. Со второй половины недели могут появиться новые люди в окружении и новые планы. Начинайте формировать свою команду.

Про деньги. Активность и решительность ободрит ваших деловых партнеров, позволит развернуться вашему делу. В первой половине недели вероятно заметное улучшение финансового положения. А в выходные вам лучше забыть о делах.

Про любовь. Не будьте слишком требовательны к любимому человеку, вполне вероятно, что причиной его действий являются вполне объективные обстоятельства. Постарайтесь понять и простить, а не выяснять отношения.

Про интим. Козерогам астрологи советуют быть максимально нежными со своими вторыми половинками. Исследуйте тела друг друга, покоряйте «холмы, пропасти и каналы»… И не забывайте про ласку для ушей — говорите!

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 20.

Водолей (21.01−19.02): Эта неделя может стать пиком вашей нагрузки, но не выжимайте из себя последние силы. Если вы оставите без внимания некоторые проблемы, их могут решить партнеры. В первой половине недели вы сможете добиться положительных результатов в переговорах с влиятельными лицами. С четверга более комфортно вы будете себя чувствовать, занимаясь интеллектуальной деятельностью. Круг общения лучше ограничить. В выходные устройте себе полноценный релакс.

Про деньги. В первой половине недели вероятны незначительные денежные поступления. Среда — удачный день для финансовых операций. В четверг начальство может устроить вам проверку. В субботу и воскресенье будьте осторожны, берегите свой кошелек.

Про любовь. У вас может возникнуть необходимость «расставить все точки над i». Выясняя отношения с любимым человеком, вы должны решить для себя, расстаетесь ли вы, или все-таки попытаетесь сохранить ваш союз. Ведь над этим надо работать обоим.

Про интим. Направленные в сторону Водолеев стрелы Амура никакой другой реакции, кроме раздражения, не вызовут. Что поделать — вам в ближайшие несколько дней гораздо интереснее общаться, нежели заниматься любовью. Да и разговаривать вы будете охотнее на любые другие темы, кроме секса. Зато вы вполне можете использовать для продвижения какого-либо вашего проекта энергию и ресурсы человека, что вас страстно вожделеет...

Благоприятные дни: 22, 24; неблагоприятные: 21.

Рыбы (20.02−20.03): Сейчас главное — удержать позиции. Могут возникнуть проблемы финансового характера. Придется заниматься вопросами, которые вы раньше игнорировали, и здесь вам лучше полагаться на собственную интуицию, а не на советы окружающих. Рыночные сделки и другие денежные перемещения могут обернуться убытками. Пока отложите и крупные покупки. В выходные постарайтесь расслабиться, найти умиротворение в занятиях любимыми делами и увлечениями.

Про деньги. В начале недели с близкими людьми не исключены разногласия в финансовых вопросах. В бизнесе желательно придерживаться наступательной тактики. Не стесняйтесь пользоваться своими связями, и у вас появится реальный шанс заключить выгодный контракт.

Про любовь. На этой неделе ваши чувства по отношению к партнеру пройдут некоторую проверку на прочность и искренность. Эта ситуация позволит вам внести перемены в личную жизнь. Возможно, вы поймете, что вы не пара.

Про интим. Рыбы захотят быть полезными обществу и с удовольствием вовлекутся в какое-либо активистско-общественное мероприятие. Правда, это почему-то непременно окажется с фривольно-эротическим подтекстом. А может, они по старой привычке опять будут строить глазки противоположному полу, получая от этого ни с чем не сравнимое удовольствие...

Благоприятные дни: 23, 25; неблагоприятные: 20.