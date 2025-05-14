Дмитрий Миляев. Год во главе региона

15 мая 2024 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Миляева врио губернатора Тульской области. Вспомним, чем запомнился этот год.

16 мая 2024 года в Колонном зале Дома Дворянского собрания в Туле состоялась официальная церемония представления Дмитрия Миляева в должности временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области.

Церемонию провёл полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, который отметил управленческий опыт Миляева и его глубокое знание региона — до этого назначения Дмитрий Миляев занимал должность первого заместителя губернатора, а еще ранее возглавлял администрацию города Тулы, был министром сельского хозяйства.

На церемонии присутствовал и бывший губернатор, а ныне помощник Президента РФ, Алексей Дюмин. Он подчеркнул, что Дмитрий Миляев является частью его команды, и выразил уверенность в продолжении выбранного курса развития региона. Именно так восприняли назначение и туляки. За красивой формулировкой — конкретные дела, объекты и подход к управлению.

Самый яркий пример — новый мост через Упу, которого туляки ждали десятилетиями.

Именно Дмитрий Миляев, еще будучи главой администрации Тулы, инициировал его строительство. А уже в должности губернатора довел проект до конца. На открытии моста он так и сказал:

— Это не просто объект — это точка роста, символ того, что мы умеем начинать и завершать важные проекты. Вместе и в срок.

Еще один значимый объект — Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ), теперь это Тульский областной центр молодежи.

Реконструкция здания велась долгие годы. Работы неоднократно приостанавливались, сменялись подрядчики. Но именно в период работы Дмитрия Миляева регион получил обновленный культурный центр.

— Мы обязаны возвращать жизнь в такие здания. Это память города, это энергия людей, которые здесь выступали, творили, учились. ДКЖ — не просто стены, это место силы для туляков, — подчеркнул он на открытии.

Развитие спортивной инфраструктуры также стало логичным продолжением социальной политики. В регионе строят и обновляют стадионы, создают условия для массового спорта. Это не кампания, а системная работа.

Один из значимых объектов — спорткомплекс на ул. Санаторной в Туле. Его торжественно открыли в июне 2024 года.

— Сегодня мы открываем колоссальный по своим масштабам спорткомплекс с легкоатлетическим манежем. Он станет долгожданным домом для нашей волейбольной «Тулицы», а также для легкоатлетов, которые давно мечтали о полноразмерном манеже для тренировок и соревнований, — сказал губернатор на открытии.

Дмитрий Миляев активно внедряет новые проекты. В апреле 2025 года в Тульской области стартовал проект «Здоровый муниципалитет», направленный на развитие муниципальной инфраструктуры для здорового образа жизни.

В городах области запускают «Маршруты здоровья». Это способствует вовлечению жителей всех возрастов в занятия северной ходьбой.

Вообще, спорт, развитие спортивной инфраструктуры и вовлечение граждан всех возрастов в занятия физкультурой губернатор сделал одним из главных направлений своей работы.

В июле 2024 года он стал председателем комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». Такое решение принял Президент, и это стало важным знаком доверия. Дмитрий Миляев сосредоточился на развитии адаптивного спорта, то есть спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Под его руководством комиссия собрала данные о том, что мешает людям с инвалидностью активно заниматься спортом...

...и разработала предложения, как это изменить: от улучшения спортивной инфраструктуры до подготовки специалистов. Более того, те практики, которые хорошо работают в Тульской области в сфере спорта, теперь активно внедряют в других регионах.

Еще один акцент в развитии адаптивного спорта — поддержка участников СВО через реабилитацию и участие в спортивных программах. Впрочем, это только малая часть поддержки наших бойцов.

По инициативе главы региона в Тульской области развивается проект «Герой 71», который помогает участникам СВО вернуться к мирной жизни. Как говорит сам Дмитрий Миляев,

«помощь не должна быть формальной — важно, чтобы каждый человек знал, что он не остался один».

Проект предлагает 13 направлений для самореализации. Это и учеба, и работа с молодежью, и участие в культурных или патриотических проектах. Для тех, кто хочет заниматься бизнесом, есть специальные курсы в центре «Мой бизнес». Кто-то идет в сельское хозяйство, кто-то выбирает профессиональный спорт. Важно, что участникам СВО можно получить высшее образование с компенсацией большей части затрат. Проект помогает и с трудоустройством. Из тех, кто уже вернулся домой, 74% нашли работу.

Губернатор Дмитрий Миляев — из тех, кто не на словах, а на деле помогает бойцам СВО. И это тоже преемственность.

Он лично, как и его предшественник Алексей Дюмин, контролирует, чтобы в зону боевых действий отправляли всё самое нужное: от беспилотников и техники до простых, но важных вещей, которые помогают нашим ребятам держаться.

— Жители Тульской области стали одной большой добровольческой бригадой. Наша главная задача — чтобы наши ребята знали: мы с ними. Они чувствуют нашу заботу. И мы будем рядом столько, сколько нужно, — всегда подчеркивает глава региона.

Еще одна программа, инициатором которой стал Дмитрий Миляев — «Активное долголетие». Она также стартовала в 2025 году и направлена на улучшение качества жизни граждан старшего поколения. И это не только про спорт — это про то, чтобы люди «серебряного» возраста не чувствовали себя забытыми, имели возможность общаться, участвовать в жизни региона.

Поддержка семей, в том числе молодых и с детьми — этому Дмитрий Миляев уделяет особое внимание. Его предложение — выплачивать молодым мамам по миллиону рублей при рождении второго ребёнка — реальная поддержка семье, шанс встать на ноги, улучшить жилищные условия, обеспечить малышей всем необходимым, не бояться завтрашнего дня.

Преемственность видна и в стиле управления. Дмитрий Миляев открыт, слушает людей, внимателен к проблемам глубинки, нуждам муниципалитетов.

Люди, которые к нему обращаются, действительно получают ответы и помощь. Их записывают на личный приём, разбираются в вопросе, доводят дело до конца.

Это отношение ценят и об этом говорят. Потому что внимание к каждому человеку — тоже инфраструктура. Только человеческая.

Программа «Наш район», которую запустил Дмитрий Миляев, это 5-летний план по комплексному развитию муниципалитетов региона, основанный на предложениях и обращениях граждан. Она решает те вопросы, до которых долгое время не доходили руки, но которые сильно влияют на качество жизни: ремонт водонапорных башен на селе, ремонт дымвентканалов и замена лифтов в многоквартирных домах, благоустройство контейнерных площадок…

— Наша цель — максимально вовлекать туляков в решение вопросов улучшения жизни. Программа «Наш район» должна со временем дойти до каждого населенного пункта, — обещал Дмитрий Миляев.

Когда-то его предшественник говорил, что готов за руку привести инвесторов в Тульскую область. Такой подход стал фирменным стилем и нынешнего главы региона.

Из деловой поездки в Беларусь он привез проекты сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства и строительства.

Мы будем закупать в Белоруссии грузовики и тракторы, семена и запускать совместные производства.

А из командировки в Китай Дмитрий Миляев привез… новый завод! В ОЭЗ «Узловая» планируется новое производство с участием китайских инвесторов.

Конечно, год — небольшой срок для подведения итогов, но, согласитесь, сделано немало. Дмитрий Миляев — наш земляк, он родом из Киреевского района и хорошо знает, чем живут туляки. Ему близки заботы и нужды простых людей, потому что он сам вырос среди них. Сегодня, став губернатором, он остается неравнодушным человеком. Вместе с жителями строит планы, принимает решения и шаг за шагом работает над тем, чтобы жить в Тульской области было комфортно, интересно и здорово!

ГЛАС НАРОДА

Юрий из Киреевского района, позывной «Ермак»:

— Дмитрий Вячеславович радеет за свою область, за страну. Для выполнения боевых задач нашей роте был нужен автомобиль и дрон-детектор. Все предоставили в максимально короткие сроки, в том числе автомобиль УАЗ «Патриот». Огромное спасибо жителям Тульской области и лично губернатору Дмитрию Миляеву.

Устинья Васильева, преподаватель рисования в ГКЗ, ведет уроки в проекте «Тульское долголетие»:

— Прекрасно, что в регионе есть программа для пожилых людей. Я считаю, рисование — неважно, в какой технике и с каким результатом — очень мощный способ снять стресс, расслабиться и ощутить гармонию с окружающим миром. И найти новый круг общения, единомышленников.

Андрей Беляшов, учредитель ООО «Макошь» (эта компания открыла крупнейшее в Европе и единственное в России предприятие по холодному отжиму и глубокой переработке семечки технической конопли):

— Мы благодарны правительству региона за поддержку в запуске проекта. Мы стали первым резидентом в продовольственном блоке ОЭЗ «Узловая».

Оксана Тихонова, мама ребенка с ОВЗ:

— Мы благодарны губернатору за развитие адаптивного спорта в регионе. У нас созданы прекрасные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это не только реабилитация, но и возможность оценить свои силы, приспособиться к обычной среде, участвовать в соревнованиях. Желаем губернатору новых идей!

Андрей Каприн, главный онколог Минздрава России: