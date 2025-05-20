20 мая: клоги Crocs с часами и миниатюрная схема метро на рублёвой монете

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Мокро и прохладно. Сегодня в Туле ожидается дождь в первой половине дня, а воздух прогреется до +14 градусов.

В мире моды и аксессуаров появляются все более необычные сочетания, и новая коллаборация между Crocs и Casio не стала исключением. Теперь носить часы можно не только на запястье, но и на ногах! В рамках этого уникального сотрудничества были выпущены культовые клоги, в которые встроены легендарные часы G-SHOCK.

Эти оригинальные клоги не только привлекают внимание своим дизайном, но и предлагают функциональность: часы можно легко снять и надеть на руку. Это открывает новые горизонты для любителей моды и практичности. Теперь вы можете наслаждаться удобством клогов и в то же время иметь под рукой стильные часы, которые подойдут к любому наряду.

Но это еще не все! Клоги покрыты флюоресцентной краской, что позволяет им светиться в темноте. Это добавляет элемент веселья и игривости, делая их идеальными для вечерних прогулок или вечеринок.

Такое необычное сочетание функциональности и стиля не оставит равнодушным никого. Если вы хотите выделиться из толпы и продемонстрировать свою индивидуальность, кроссовки с встроенными часами — это именно то, что вам нужно. Не упустите возможность стать частью этой модной революции!

Слушаем Винтаж - Микки

К 90-летию Московского метрополитена команда «Мастерской Авторских Сувениров ВПРАЗДНИК.РФ» представила поистине уникальный сувенир — миниатюрную схему метро, помещённую в центр юбилейной рублёвой монеты. Эта крошечная карта, занимающая всего 0,98 см², стала самой компактной схемой метро, когда-либо нанесённой на металл.

Монета основана на юбилейном рубле 2014 года, украшенном символом ₽. Аверс монеты был отполирован до зеркального блеска, а схема метро была создана с использованием высокоточного лазера, специально настроенного для работы в сверхмалых масштабах.

Для сравнения, в 2024 году в МГТУ им. Баумана была изготовлена карта на кремниевой пластине размером 2 см², что почти вдвое больше, чем миниатюра на рубле. Этот сувенир не только подчеркивает достижения современного искусства и технологий, но и служит оригинальным напоминанием о богатой истории.

В этой фотоподборке представлены захватывающие изображения, которые демонстрируют, как выглядит насыщенное звездами ночное небо с поверхности Марса. Специалисты NASA Curiosity объединили два впечатляющих кадра: на первом — дневное селфи марсохода на фоне удивительных марсианских ландшафтов, а на втором — величественное звездное небо, запечатленное с помощью земной обсерватории.

Невероятного настроения!