Тайные ходы, подземелья и исцеляющая икона: легенды и истории тульского храма Никиты Мученика

Фото Юлии Королевой и из архива автора.

От Староникитского храма в центре Тулы стались лишь стены. Они пережили пожары, перестройку и забвение.

На днях стало известно, что администрация Тулы планирует начать работы по консервации храма Никиты Мученика на Никитской улице: слишком быстро разрушается.



Апрель, 2025 г. Разрушенный храм прикрывают новыми баннерами вместо сорванных ветром старых. Под ними — одни стены и огромные березы в три этажа.

О существовании этой церкви многие горожане даже не подозревают: она почти полностью разрушена, стены скрыты от прохожих жилыми домами. Между тем Староникитская церковь — один из важных исторических памятников Тулы.

Первая библиотека Тулы

Городские легенды рассказывали о подземных ходах, которые вели из этого храма к Упе и о зарытых где-то в подземельях сокровищах. А ведь напрасно люди говорить не будут, даже с учетом того, что никаких ходов и кладов, конечно, никто не видел. Просто в облике храма, который вроде бы находится в центре города и в то же время скрыт от посторонних взглядов, всегда виделось нечто загадочное.

По этой церкви получили когда-то название две тульские улицы — ведущая к Упе Никитская и Староникитская улица, которая бежит в направлении бывшего трамвайного депо на окраине Тулы.

А еще храм когда-то и сам стал улицей. Как-то вдруг выяснилось, что у него нет адреса.

Так появился переулок Свердлова с единственным на нем строением. Дело, кстати, для Тулы неуникальное. На площади Восстания у нас вообще нет ни одного здания. Площадь есть, а адреса такого нет.



Вид с улицы Пирогова на колокольню Староникитской церкви.

Впервые храм упоминается в самой ранней сохранившейся писцовой книге Тулы за 1587–1589 гг.: «В Никитцком же конце церковь Христов мученик Никита, да теплая церковь Олексея чюдотворца, древены, клетцки…» В писцовых книгах за 1629 год он называется церковью Никиты мученика и Алексия митрополита. Иногда уточняли, «что у Дедиловских ворот» или «что на посаде». В XVIII веке это еще и церковь великомученика Никиты, «что слывёт старою».

А вот известный наш архитектор Александр Шевчук считал, что свое название храм получил еще и потому, что проходившая рядом средневековая нерегулярная улица приводила прямо к угловой Никитской башне кремля.

Для тульской истории Староникитская церковь — настоящее достояние, ведь именно в ней была устроена первая в российской провинции и первая в Туле публичная библиотека.

В майском номере «Санкт-Петербургского вестника» 1778 года было помещено письмо о торжественном открытии в Туле богадельни для инвалидов, отличившихся на службе Отечеству, при Староникитской церкви.

Ее надзирателем был отец Гавриил, подаривший богадельне собственное книжное собрание из 400 разных «полезных» книг с тем условием, чтобы каждый читающий за небольшую плату мог получить эти книги для прочтения. После того как подаренные книги объединили с 150 «нравоучительными» книгами Тульского приказа общественного призрения, образовался фонд первой в провинциальной России губернской публичной библиотеки. Отец Гавриил выразил также желание построить на собственные средства отдельное каменное помещение для библиотеки.



Разрушенное здание храма, вид со двора.

Само понятие «публичная библиотека» было незнакомо людям конца XVIII века. Хотя с 1714 г. и существовала библиотека Академии наук, по-настоящему общедоступной она не была. Публичные библиотеки были организованы позже, только в XIX веке. В провинции так вообще только с 1830 г.

Об отце Гаврииле известно, что с 1767 года он служил дьяконом в Староникитской церкви, затем священником, а в 1784 году был произведен в протоиереи. В одном из отчетов о нем сказано: «предприимчив и своеволен». Об отце Гаврииле писал и Андрей Болотов:

«Ажно скучилось, и скучилось бы еще более, если бы не подошол Никитский протопоп Гаврила. Рад я ему, и ну, говорить с ним о всякой всячине. Мужик умный, и разговоры пошли у нас с ним такие, что ну-поди, и о чем, о чем мы с ним ни говорили: и о книгах, и о политике, и обо всем и обо всем».

Отец Гавриил передал большую часть собранных им в течение жизни книг. Остальная часть отошла библиотеке уже после его смерти в 1802 году.

В день открытия библиотеки в 1778 г. рукописное пергаментное Евангелие XV в. подарил другой священник Староникитской церкви — Иоанн Петров (Иван Петрович Заведеев). Сейчас это Евангелие находится в коллекции Тульского музейного объединения. По-видимому, это была самая старая книга Староникитской библиотеки. Она представляла собой Евангелия, «расположенные для церковного употребления, по неделям, начиная с Пасхи, и на каждый день месяца, начиная с сентября». Рукопись была выполнена в 1427 году, о чём говорилось в приписке на её предпоследней странице. На последнем листе сделана надпись: «Сию книгу, глаголемое святое Евангелие, подал в открытую всенародно при Тульской Староникитской церкви библиотеку той же церкви Иерей Иоанн Петров сын Зеведеев 1778 г. Мая 1 дня при Губернаторе Матвее Васильевиче».

Губернатор Матвей Васильевич — это Муромцев, первый правитель Тульского наместничества в 1777–1784 гг. Упоминание о нем неслучайно. Муромцев присутствовал лично на открытии богадельни, и под его руководством в губернии были открыты десятки благотворительных заведений. По предложению губернатора с 1780 года поддержку Приказа общественного призрения стали получать не только двенадцать богаделен в Туле, но и такие же учреждения во всех уездных городах.

По мнению протоиерея Панова, о чем он написал в «Тульских епархиальных ведомостях» в 1862 году, Староникитская библиотека была «одна из самых замечательных церковных библиотек Тульской епархии».

Икона, которая исцеляла

В 1755 году перед входом в церковь сделали колокольню. Шпиц, глава и кресты на ней были позолочены.

Только в середине XIX века эта позолота исчезла. В 1863 году на средства церковного старосты купеческого сына Михаила Михайловича Струнова и некоторых первостатейных прихожан позолоту восстановили, а также позолотили купол на колокольне, главу, крест, большую главу на церкви и две малые сливы на приделах.

На колокольне имелось семь колоколов, отлитых в Москве на заводе Леона Струговщикова. Самый большой из них — весом в 257 пудов.

Это купец Зябрев по обещанию, данному им во время болезни в 1795 году, первый пожертвовал на колокол тысячу рублей. Колокол весом в 119 пудов 37 фунтов был отлит на средства прихожан в 1789 году, колокол в 64 пуда 5 фунтов — в 1787 г.

В 1820 году одноэтажную Староникитскую церковь разобрали, оставив только колокольню, и выстроили новую, теперь уже в два этажа. Нижний храм, теплый, был освящен в 1821 году, верхний — в 1827 году.



Староникитская церковь. 1988 г.

Одной из самых чтимых и древних храмовых икон была икона великомученика Никиты, предположительно перенесенная из старой церкви.

Особенностью ее было то, что святой великомученик был представлен не стоя с копьем в левой руке и крестом в правой, а сидя, с теми же символами. Вероятно, иконописец хотел изобразить его в положении узника, сидящего в темнице и страдающего за имя Христово, непоколебимого в исповедании веры. Вокруг иконы были изображены страдания великомученика.

Особо чтимой была икона Божией Матери «Живоносный Источник». Написана она в 1771 году и когда-то висела на воротах дома купцов Лугининых. Эта икона славилась своими чудесами, поэтому к образу приходили молиться «посторонние люди», принося свечи и масло.



Так храм выглядит сейчас из двора жилого дома. Май, 2025 г.

Одно из чудес, приписываемых ей, — исцеление от слепоты купца Якова Ивановича Бабаева. Также вследствие усердных молитв перед иконой исцелилась от водянки Агриппина Ивановна Лугинина. Перед смертью она завещала передать чудотворный образ в Староникитскую церковь. В 1818 году икона была сюда перенесена. Она была в серебряной позолоченной ризе, а венец с короной убран драгоценными камнями и алмазами.

Эту икону иногда целыми днями носили по домам горожан, а в праздники храм не вмещал всех желающих помолиться перед ней.

Поэтому когда церковь была возведена заново и стала двухэтажной, во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник» освятили верхний храм. В начале XX века для нее построили новый дом.

В 1903 году в ночь под храмовый праздник великомученика Никиты в церкви случился пожар. Сгорел иконостас верхнего храма и купол. Это был первый большой пожар, случившийся в церкви.

Есть интересное описание прилегающей к храму территории из «Тульских губернских ведомостей» 1901 года: «Вокруг Староникитской церкви ютятся такие полуразрушенные, покосившиеся или ушедшие в землю хибарки, что жутко становится за тех, кто живет в этих домах. Я полюбопытствовал узнать, почему же их не ремонтируют капитально. Оказывается, что этого сделать нельзя в силу того, что Староникитская улица вошла в число районов города, где городское постановление обязывает жителей строить только каменные дома.

И вот собственники хибарок, которые давно следовало бы снести, в виду угрожающего их положения по ветхости, изощряются спасти свои насиженные гнезда от неумолимого закона, не позволяющего производить ни построек, ни пристроек, ни существенного ремонта, изощряются накладывать заплаты на дома, обреченные на вечную погибель. И стоят эти дома точно дряхлые, предряхлые старики в рваной одежде, молящие небеса послать им смерть, вырвать их от темных страданий».

Несчастливое все-таки это было место.

Еще один пожар

После первой волны гонений на церковь Староникитский храм договором передали группе верующих 25 июня 1925 года. Особых богатств отсюда во времена кампании по изъятию церковных ценностей не получили. Только серебро, которого по описям на иконах и утвари было 9 пудов 10 фунтов.

По-видимому, первой под закрытие и снос попала колокольня, помешавшая техническому прогрессу.

В июне 1928 года в «Коммунаре» было опубликовано письмо члена бюджетно-финансовой секции горсовета М. Чальникова.

«Приблизительно с месяц тому назад по докладу строителя трамвая инженера Поссельского в инженерно-технической секции союза коммунальников я поднял вопрос о снесении колокольни церкви Никиты у моста, где будет проходить трамвайная линия. Проезд здесь очень узок. После проводки двухколейной линии места для конного проезда почти не останется. В то же время без колокольни этой обойтись вполне можно. Предлагаю горсовету срочно разрешить этот вопрос».

Взялись, вероятно, срочно, потому что когда в начале 1930 года взялись закрывать и перепрофилировать тульские церкви, о колокольне уже не было ни слова. 5 февраля президиум Тулгорсовета рассматривал материалы о закрытии одиннадцати церквей «под культурные нужды» на основе 26 000 собранных подписей рабочих масс фабрик и заводов и постановлений отчетных собраний советов. Староникитскую церковь решили передать под школу. Президиум окрисполкома оперативно расторг договоры на пользование церквями групп верующих, а Мособлисполком эти решения столь же быстро утвердил.

По мнению техника окроно, площадь внутри годилась для создания восьми классных комнат, то есть организации новой школьной единицы, для чего надо было истратить 13 000 рублей. Однако передали храм не школе, а под лаборатории и мастерские создаваемому механическому институту — будущему политеху, которые гремели тут станками почти 65 лет. Позже в этих стенах появилось и подразделение Института физики Земли.

В сороковые вид на храм со стороны Менделеевской был закрыт домом из красного кирпича.

Проезд между ним и церковью оставили совсем небольшой. В семидесятые церковь перекрыли и со стороны улицы Дзержинского. Дома стояли настолько плотно, что, как рассказывали, пока каменщики возводили стены многоэтажки, папиросы и спички они клали на крышу церкви, чтобы были под рукой.

При этом что при строительстве красного дома находили следы старых погребений, что в восьмидесятые, когда рыли котлован рядом с храмом. Причины понятны: рядом с большинством церквей имелся еще и свой маленький погост.

В 1991 году здание храма было, наконец, поставлено на госохрану как памятник истории и культуры регионального значения. В 1994-м удалось выселить отсюда всех арендаторов. Но в освободившиеся помещения тут же заехал муниципальный театр-студия «У Толстовской заставы» и центр народного творчества при городском комитете по культуре. В будущем планировали обустроить тут еще и выставочный зал. Успели даже произвести ремонт второго этажа. Говорят, что в то время на стенах сохранялись остатки старой росписи.

Но церковь уже не выдерживала десятилетий бесхозности и заброшенности. В 1995 году рухнуло узорное чугунное крыльцо при входе, а в январе 1998-го случился страшный пожар. Причем дым из окон жильцы вроде как увидели еще в половине двенадцатого ночи. Однако пожарных вызвали много позже — в 00.50. Пока они доехали, пожар пылал вовсю. Причина — замыкание проводки. Из-за аварийного состояния крыша сильно протекала.

Чугунное крыльцо храма. 1988 г.

Помещение театра выгорело полностью. Рухнул купол храма, разрушены перекрытия и погибли все декорации. Огонь был такой сильный, что клинки шпаг из театрального реквизита сворачивались узлами. Сгорели все трудовые книжки сотрудников, но в деревянном письменном столе уцелели распечатки пьес и книга воспоминаний Вертинского. Пострадали помещения центра народного творчества, уничтожена мастерская художников.