Призрак в доспехах: Невинность
Страна:
Япония
Премьера:
15.05.2025
Режиссер:
Мамору Осии
Жанр:
Анимационный, Триллер, Фантастика, Аниме, Драматический
Продолжительноcть:
100 минут
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
7.60
Недалекое будущее. Границ между роботами и людьми больше не существует. Гиноиды — женщины-роботы — совершают серию загадочных убийств, и отдел по кибербезопасности начинает расследование, сражаясь с коварными хакерами, могущественными корпорациями и головорезами якудза. Но все очевиднее становится, что за убийствами скрывается нечто более зловещее.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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