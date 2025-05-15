Призрак в доспехах: Невинность

Страна: Япония

Премьера: 15.05.2025

Режиссер: Мамору Осии

Жанр: Анимационный, Триллер, Фантастика, Аниме, Драматический

Продолжительноcть: 100 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.60

Недалекое будущее. Границ между роботами и людьми больше не существует. Гиноиды — женщины-роботы — совершают серию загадочных убийств, и отдел по кибербезопасности начинает расследование, сражаясь с коварными хакерами, могущественными корпорациями и головорезами якудза. Но все очевиднее становится, что за убийствами скрывается нечто более зловещее.