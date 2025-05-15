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Призрак в доспехах: Невинность

Призрак в доспехах: Невинность

Страна:
Япония
 
Премьера:
15.05.2025
 
Режиссер:
Мамору Осии
  
Жанр:
Анимационный, Триллер, Фантастика, Аниме, Драматический
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.60
 
 

Недалекое будущее. Границ между роботами и людьми больше не существует. Гиноиды — женщины-роботы — совершают серию загадочных убийств, и отдел по кибербезопасности начинает расследование, сражаясь с коварными хакерами, могущественными корпорациями и головорезами якудза. Но все очевиднее становится, что за убийствами скрывается нечто более зловещее.

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