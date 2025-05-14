В Туле пьяный иностранец справил нужду в Вечный огонь на «Трех штыках»

Фото СУ СК по Тульской области.

В Туле задержали 38-летнего иностранца, который 26 марта справил нужду в Вечный огонь у памятного мемориала «Три штыка». О преступлении в правоохранительные органы сообщили прохожие.

Мужчина был пьян. При задержании он попытался оправдать своё поведение отсутствием времени на поиски уборной. На приезжего завели уголовное дело по статье о реабилитация нацизма.

«В настоящее время следователями продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — отметили в региональном СК.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.