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В Туле пьяный иностранец справил нужду в Вечный огонь на «Трех штыках»
Фото СУ СК по Тульской области.

В Туле пьяный иностранец справил нужду в Вечный огонь на «Трех штыках»

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В Туле задержали 38-летнего иностранца, который 26 марта справил нужду в Вечный огонь у памятного мемориала «Три штыка». О преступлении в правоохранительные органы сообщили прохожие. 

Мужчина был пьян. При задержании он попытался оправдать своё поведение отсутствием времени на поиски уборной. На приезжего завели уголовное дело по статье о реабилитация нацизма. 

«В настоящее время следователями продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — отметили в региональном СК. 

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

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