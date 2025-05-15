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Стало известно, сколько стоил логотип Тульского педуниверситета

Стало известно, сколько стоил логотип Тульского педуниверситета

Ранее логотип вызвал бурные обсуждения.

Разработанный студией Артемия Лебедева фирменный стиль обошёлся Тульскому педуниверситету в 7,6 миллиона рублей. За эти деньги дизайнер предложил концепцию бренда, отрисовку основных графических элементов, оформление документов и канцелярии, а также оригинальные дизайны благодарственных писем и дипломов.

Непосредственно разработка самого логотипа обошлась сравнительно скромнее — порядка 1,19 миллиона рублей.

Напомним, ранее Артемий Лебедев жестко отреагировал на критику логотипа Тульского педуниверситета. Дизайн вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Лебедев отметил, что такая реакция лишь подчеркивает успешность логотипа. 

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