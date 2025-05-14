  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ровно год назад Алексей Дюмин покинул пост губернатора Тульской области: вспоминаем эпоху - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ровно год назад Алексей Дюмин покинул пост губернатора Тульской области: вспоминаем эпоху
Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области.

Ровно год назад Алексей Дюмин покинул пост губернатора Тульской области: вспоминаем эпоху

Экс-губернатор признался, что Тула и Тульская область — навсегда в его сердце.

Спустя год после своего ухода из Тульской области Алексей Дюмин остается фигурой, олицетворяющей целый этап развития региона. Безусловно, оставил след! За 8 с небольшим лет его команде многое удалось сделать, а тулякам он запомнился как человек эмоциональный и открытый. 

14 мая 2024 года Алексей Дюмин был освобожден от должности губернатора и назначен помощником Президента РФ. 

Прощаясь с правительством региона, он сказал: «Тула для меня — родная земля».

— Вы никуда от меня не денетесь, и я от вас тоже, — Алексей Дюмин прослезился, прощаясь с Тулой 16 мая на инаугурации нового губернатора Дмитрия Миляева.

— Аллергия, — отшутился экс-губернатор, вытирая глаза. Зал проводил его, аплодируя стоя.

Сейчас Алексей Дюмин занимает должности помощника Президента РФ и секретаря Госсовета РФ, является членом Совбеза.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:10 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Алексей Дюмингод спустя

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская команда «Тропик» стала обладателем Малого кубка дивизиона «Любитель 50+» на Фонбет Фестивале хоккея
Тульская команда «Тропик» стала обладателем Малого кубка дивизиона «Любитель 50+» на Фонбет Фестивале хоккея
Калужское шоссе в Туле расширят до четырех полос
Калужское шоссе в Туле расширят до четырех полос
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.