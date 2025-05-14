Ровно год назад Алексей Дюмин покинул пост губернатора Тульской области: вспоминаем эпоху

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области.

Экс-губернатор признался, что Тула и Тульская область — навсегда в его сердце.

Спустя год после своего ухода из Тульской области Алексей Дюмин остается фигурой, олицетворяющей целый этап развития региона. Безусловно, оставил след! За 8 с небольшим лет его команде многое удалось сделать, а тулякам он запомнился как человек эмоциональный и открытый.

14 мая 2024 года Алексей Дюмин был освобожден от должности губернатора и назначен помощником Президента РФ.

Прощаясь с правительством региона, он сказал: «Тула для меня — родная земля».

— Вы никуда от меня не денетесь, и я от вас тоже, — Алексей Дюмин прослезился, прощаясь с Тулой 16 мая на инаугурации нового губернатора Дмитрия Миляева.

— Аллергия, — отшутился экс-губернатор, вытирая глаза. Зал проводил его, аплодируя стоя.

Сейчас Алексей Дюмин занимает должности помощника Президента РФ и секретаря Госсовета РФ, является членом Совбеза.