Тульские «Умницы и умники»: как ребята попали в телевизионный этап олимпиады

Фото Алексея Пирязева.

Поговорили с тульскими десятиклассниками о том, как подготовиться к олимпиаде.

В Туле прошел очный тур регионального этапа телевизионной олимпиады школьников «Умницы и умники». В него прошли те, кто лучше всех написал эссе в отборочных этапах. Свои силы в этом попробовали 500 десятиклассников из Тульской области. 140 из них вышли в региональный этап.

64 лидера рейтинга по итогам двух этапов пригласили в «Октаву». Председателем комиссии очного тура был автор и бессменный ведущий телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» Юрий Вяземский.

Тема очного этапа была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сначала все приглашенные на очный этап поучаствовали в квизе, а затем лучшие из лучших вышли в финал и сразились на традиционных для олимпиады красной, желтой и зеленой дорожках.

Ребята удивляли знанием истории. О секретах такой мощной подготовки они рассказали Myslo.

Михаил Табаков:

— Решил поучаствовать, потому что вдохновился примером одиннадцатиклассника из моей школы. Он прошел в телевизионный этап в прошлом году, много рассказывал об этом, подсказывал, как хорошо подготовиться. В феврале написал эссе, потом прошел региональный отбор. И вот чудом оказался здесь!

Самым сложным для меня было ожидание. Список литературы для подготовки нам дали за месяц до очного этапа. Я много думал о том, что будет, читал книги, представлял, какие будут вопросы, конспектировал. Было три книги — Тульская историко-культурная энциклопедия, книги «От Сталинграда до Берлина» В. И. Чуйкова, «От Ленина до Андропова. История СССР в вопросах и ответах» Ю. П. Вяземского. Самой сложной оказалась книга Чуйкова. В ней около 700 страниц, читалась она тяжело. Но я старался уединиться и все равно продолжал подготовку.

Мой секрет — концентрация. Всё свое внимание я направил на подготовку, и это сработало!

Елизавета Кузнецова:

— На самом деле, мой профиль — «химия-биология». Я собираюсь стать врачом. Историей не увлекаюсь, но когда учительница предложила поучаствовать в заочном этапе олимпиады, я согласилась. В итоге прошла в финал и очень этому рада!

Готовиться было сложно, потому что другие дела никуда не исчезли. Вообще, я очень хорошо запоминаю и уверена, что эта способность зависит от личностных качеств человека. Готовилась две последние недели по часу-два в день. Книги, которые нам дали, — сложные, поэтому некоторые вопросы на очном этапе ставили в тупик. Тем не менее результатом я довольна.

Иван Стольников:

— Я приехал на очный этап из Новомосковска. Мое эссе стало одним из лучших в Тульской области. Передачу «Умницы и умники» раньше смотрел по телевизору, но никогда не мог подумать, что смогу там поучаствовать!

Ответы на вопросы я заучивал, именно учил, а не читал. Освоил все за пару дней. Честно говоря, я уже определился с поступлением. Собираюсь стать студентом направления «искусствоведение» в Высшей школе экономики. В этом году я победил в олимпиаде ВШЭ по истории искусства и стал призером по профилю «культурология». Но если какие-то перспективы мне откроет программа «Умницы и умники», возможно, изменю решение.

Победителем регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» стал Михаил Табаков, обучающийся Центра поддержки одаренных детей Тульской области «Созвездие». На втором месте — Иван Стольников из средней школы № 17 г. Новомосковска, на третьем — Егор Чечеткин, Арсеньевская школа.

Юрий Вяземский определил еще двух призеров. Это Артем Бойваленко из Центра образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского г. Тулы и Альбина Шляхотка из Арсеньевской школы.



Победитель и призеры регионального этапа примут участие в олимпиаде «Умницы и умники» сезона 2025/2026 учебного года.

Также победители и призеры получили денежные призы (50 и 100 тысяч рублей) от соорганизатора регионального отбора олимпиады Благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова. Фонд также компенсирует расходы детей и их сопровождающих на поездку в Москву, где состоятся итоговые состязания.

Помимо этого, победители и призеры регионального этапа Тульской области смогут рассчитывать на ежемесячную стипендию от «Эмпатии», если поступят на бюджетное место в МГИМО или любой вуз родного региона.