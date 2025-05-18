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«Тульская студенческая весна — 2025»: кто взял Гран-при фестиваля
Фото Алексея Пирязева

«Тульская студенческая весна — 2025»: кто взял Гран-при фестиваля

В этом году гала-концерт прошел в необычном формате: студенты показали спектакль военной тематики.

В Туле подвели итоги фестиваля «Тульская студенческая весна». В нем участвовало больше 800 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Тульской области.

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В рамках отборочных туров студенты соревновались в мастерстве вокала, инструментальной музыке, танцевальном искусстве, театральном мастерстве, медиа, арт-направлении, видеотворчестве, а также в оригинальном жанре.

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Гала-концерт в этом году прошел в формате спектакля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Министр молодежной политики Анастасия Баринова поблагодарила тульские учебные заведения за поддержку молодежи: 

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— В «Студенческой весне» принимают участие самые творческие ребята Тульской области. Фестиваль — это отличная возможность для студентов вузов и колледжей региона заявить о себе и своих талантах.

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«Тульская студенческая весна» традиционно стала одним из самых ярких событий года. По словам участников, подготовка к фестивалю длилась несколько месяцев.

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Коллектив современного танца «Люди», ТГПУ им. Л. Н. Толстого: 

— В этом году подготовительный процесс был сложным, потому что многие участницы коллектива выпускаются, некоторые из них уже работают в школах. Но мы собрались, репетировали день и ночь. Идея номера трансформировалась несколько раз, в итоге получилось вообще не то, что мы планировали изначально!

Хотели поиграть с тенями, но поняли, что не успеваем. Решили выступить в платьях и грубых ботинках, но оказалось, что это смотрится просто. Мы добавили платок. Если на сцене есть ружье, оно должно выстрелить, так что платок в итоге стал центральным элементом. 

У нас вышла современная, очень музыкальная постановка. Мы обыграли разные женские образы: невеста, бабушка, монашка, любовница. Это ярлыки, которые вешают на женщин в разные периоды жизни. В конце номера мы срываем платки, это символично. 

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Музыкальная группа «Селяви», ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

— В «Тульской студенческой весне» мы участвуем уже несколько лет, но дальше отборочных туров раньше не проходили. В этом году выступили с военной песней. Ну, во-первых, это актуально в связи с празднованием 80-летия Победы, а во-вторых, эта тема важна для нас.

Наш коллектив существует с 2019 года. Руководитель собирала звездочек в университете, которые в итоге стали сплоченным коллективом. С тех пор к группе присоединяются первокурсники, поэтому она продолжает существовать.

Почти все в нашем коллективе — будущие педагоги — учителя истории, технологии, права. Музыка — наше хобби. Поэтому когда мы услышали слова признательности от жюри, нас это очень тронуло. Мы решили, что участвуем в фестивале не зря. Для нас это стимул и заряд на новые свершения!

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Театральный коллектив Тульского института Всероссийского государственного университета юстиции:

— Мы юристы! И мы обожаем «Студенческую весну». Нас здесь давно знают, и мы стараемся каждый раз удивлять. Наш коллектив существует двадцать лет, каждый год он пополняется новыми талантами, которые приходят учиться в университет.

Мы стараемся собираться всегда, когда есть возможность, — после пар, в перерывах и даже иногда во время учебы. В этом году мы показали отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Репетировали его около полугода и в итоге остались довольны тем, что получилось!

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По итогам фестиваля в 2025 году Гран-при взяли:

  • коллектив Hard Brass в инструментальном направлении (ГПОУ ТО «Тульский колледж искусств имени А. С. Даргомыжского»);
  • Мария Корнеева в оригинальном жанре (ТГПУ им. Л. Н. Толстого);
  • Владлена Киселева в театральном направлении (ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»);
  • коллектив современного танца «Люди» в танцевальном направлении (ТГПУ им. Л. Н. Толстого);
  • ансамбль 2-го курса специальности «эстрадное пение» в вокальном направлении (ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства»).

Гран-при образовательных организаций:

  • ТГПУ им. Л. Н. Толстого среди высших организаций;
  • ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства» и ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» среди средних профессиональных организаций.
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вчера, в 23:19 0
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