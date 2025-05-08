Кукла. Реинкарнация
Премьера:
08.05.2025
Режиссер:
Лоренс Фаулер
Актеры:
Леона Кларк, Итан Тейлор, Михаэла Лонгден, Виктор Меллорс, Гарет Тидболл, Максимиллиан Черри, Саймон Дэвис, Люк Джеймс, Джон Дженнер, Молли Хайндл-Перес, Лукас Эдвардс
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
18+
После смерти 11-летнего сына эксперт по робототехнике создает аниматронную куклу по имени Робин, которая невероятно похожа на его умершего ребенка. Герою кажется, что он наконец нашел того, кто составит ему компанию в большом особняке. Однако серия ужасающих событий показывает, что у Робина есть свои собственные намерения, о которых его хозяин даже не догадывается.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
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