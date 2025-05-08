Кукла. Реинкарнация

Премьера: 08.05.2025

Режиссер: Лоренс Фаулер

Актеры: Леона Кларк, Итан Тейлор, Михаэла Лонгден, Виктор Меллорс, Гарет Тидболл, Максимиллиан Черри, Саймон Дэвис, Люк Джеймс, Джон Дженнер, Молли Хайндл-Перес, Лукас Эдвардс

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

После смерти 11-летнего сына эксперт по робототехнике создает аниматронную куклу по имени Робин, которая невероятно похожа на его умершего ребенка. Герою кажется, что он наконец нашел того, кто составит ему компанию в большом особняке. Однако серия ужасающих событий показывает, что у Робина есть свои собственные намерения, о которых его хозяин даже не догадывается.