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Бес попутал

Бес попутал

Премьера:
08.05.2025
 
Режиссер:
Дмитрий Фикс
  
Актеры:
Иван Злобин, Софья Присс, Павел Деревянко, Полина Шенаева, Алексей Авдеев, Вера Журавлева, Юлия Зыбцева, Игорь Серебряный, Екатерина Зеленцова, Алина Колесникова, Мария Столярова, Денис Ясик
  
Жанр:
Фэнтези, Комедия
  
Продолжительноcть:
83 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

У Ивана есть все, что нужно эгоисту: хорошая работа, доверчивая девушка, любовница и планы на будущее. Но после аварии он оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает сделку: Иван не попадет в ад, если отправит на тот свет невинную девушку по имени Аня. Однако знакомство с ней меняет его жизнь, и Иван осознает, что принять решение не так просто. Сможет ли внезапная любовь победить Беса-искусителя?

Сегодня
12:50
Люксор Тула
13:20
Алмаз Синема
14:40
Люксор Тула
16:30
Люксор Тула
16:40
Иллизиум (Новомосковск)
18:20
Люксор Тула
20:10
Люксор Тула
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Иллизиум (Новомосковск)
20:30
Алмаз Синема
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
12:50
Люксор Тула
13:20
Алмаз Синема
14:40
Люксор Тула
16:30
Люксор Тула
16:40
Иллизиум (Новомосковск)
18:20
Люксор Тула
20:10
Люксор Тула
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Иллизиум (Новомосковск)
20:30
Алмаз Синема
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 мая, суббота
12:50
Люксор Тула
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Алмаз Синема
14:40
Люксор Тула
16:30
Люксор Тула
16:40
Иллизиум (Новомосковск)
18:20
Люксор Тула
20:10
Люксор Тула
20:20
Иллизиум (Новомосковск)
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Алмаз Синема
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 мая, воскресенье
12:50
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13:25
Алмаз Синема
14:40
Люксор Тула
16:30
Люксор Тула
16:40
Иллизиум (Новомосковск)
18:20
Люксор Тула
20:10
Люксор Тула
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
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12 мая, понедельник
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13 мая, вторник
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23:10
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14 мая, среда
22:20
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