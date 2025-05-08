Бес попутал

Премьера: 08.05.2025

Режиссер: Дмитрий Фикс

Актеры: Иван Злобин, Софья Присс, Павел Деревянко, Полина Шенаева, Алексей Авдеев, Вера Журавлева, Юлия Зыбцева, Игорь Серебряный, Екатерина Зеленцова, Алина Колесникова, Мария Столярова, Денис Ясик

Жанр: Фэнтези, Комедия

Продолжительноcть: 83 минуты

Возрастные ограничения: 18+

У Ивана есть все, что нужно эгоисту: хорошая работа, доверчивая девушка, любовница и планы на будущее. Но после аварии он оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает сделку: Иван не попадет в ад, если отправит на тот свет невинную девушку по имени Аня. Однако знакомство с ней меняет его жизнь, и Иван осознает, что принять решение не так просто. Сможет ли внезапная любовь победить Беса-искусителя?