Бес попутал
Премьера:
08.05.2025
Режиссер:
Дмитрий Фикс
Актеры:
Иван Злобин, Софья Присс, Павел Деревянко, Полина Шенаева, Алексей Авдеев, Вера Журавлева, Юлия Зыбцева, Игорь Серебряный, Екатерина Зеленцова, Алина Колесникова, Мария Столярова, Денис Ясик
Жанр:
Фэнтези, Комедия
Продолжительноcть:
83 минуты
Возрастные ограничения:
18+
У Ивана есть все, что нужно эгоисту: хорошая работа, доверчивая девушка, любовница и планы на будущее. Но после аварии он оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает сделку: Иван не попадет в ад, если отправит на тот свет невинную девушку по имени Аня. Однако знакомство с ней меняет его жизнь, и Иван осознает, что принять решение не так просто. Сможет ли внезапная любовь победить Беса-искусителя?
Сегодня
Завтра
10 мая, суббота
11 мая, воскресенье
12 мая, понедельник
|
11:10
|Люксор Тула
|
12:30
|Люксор Тула
|
16:30
|Люксор Тула
|
18:20
|Люксор Тула
|
20:10
|Люксор Тула
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 мая, вторник
|
11:10
|Люксор Тула
|
12:30
|Люксор Тула
|
16:30
|Люксор Тула
|
18:20
|Люксор Тула
|
20:10
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 мая, среда
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:20
20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:40
20:20
|Люксор Тула
|
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
23:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:20
20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:40
20:20
|Люксор Тула
|
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
23:10
10 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
13:25
21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:40
20:20
|Люксор Тула
|
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
23:35
11 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:25
21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:40
20:20
|Люксор Тула
|
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
23:35
12 мая, понедельник
|Люксор Тула
|
11:10
12:30
16:30
18:20
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
23:35
13 мая, вторник
|Люксор Тула
|
11:10
12:30
16:30
18:20
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
23:10
14 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
23:35
1 - 14 мая
13 мая, вторник 00:00
26 мая - 10 мая 2024
11 мая, воскресенье 00:00
14 мая, среда 00:00
13 мая, вторник 00:00