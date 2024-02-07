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День всех влюбленных в «Октаве»

День всех влюбленных в «Октаве»

14 февраля в «Октаве» отметят День всех влюбленных.

Волнующее и увлекательное путешествие в мир виноделия, где каждый новый глоток открывает перед вами новые ароматические и вкусовые ноты, завораживая своей глубиной. На дегустации раскроем всемирные тренды и их отражение в виноделии России.

Попробуем самое модное сейчас: глу-глу, пет-нат, оранджи и «натуралку». В стоимость дегустации включен сет из специально подобранных закусок.

Дегустацию проводит один из лучших сомелье Тулы, хорошо знакомый всем поклонникам винной культуры, Артём Григорьев.

Встречаемся в кафе Oktava by Zernovaya на 1 этаже.

Стоимость участия: 2000 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
14 февраля 2024, среда
19:00
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