День всех влюбленных в «Октаве»
14 февраля в «Октаве» отметят День всех влюбленных.
Волнующее и увлекательное путешествие в мир виноделия, где каждый новый глоток открывает перед вами новые ароматические и вкусовые ноты, завораживая своей глубиной. На дегустации раскроем всемирные тренды и их отражение в виноделии России.
Попробуем самое модное сейчас: глу-глу, пет-нат, оранджи и «натуралку». В стоимость дегустации включен сет из специально подобранных закусок.
Дегустацию проводит один из лучших сомелье Тулы, хорошо знакомый всем поклонникам винной культуры, Артём Григорьев.
Встречаемся в кафе Oktava by Zernovaya на 1 этаже.
Стоимость участия: 2000 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
14 февраля 2024, среда
19:00
8 - 21 февраля
18 февраля, воскресенье 00:00
16 - 19 февраля
19 августа - 21 февраля 2023
4 мая - 24 февраля 2023
3 - 21 февраля