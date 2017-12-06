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День Героев Отечества на Куликовом поле

День Героев Отечества на Куликовом поле

7 декабря, в канун празднования Дня Героев Отечества, в селе Монастырщино пройдет день памяти уроженцев села — Героев Советского Союза. Начало — в 11.00 у Аллеи Памяти и Единства и Могилы Неизвестного Солдата. В программе — урок памяти и литературно-музыкальная встреча.

За боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 241 уроженец Тульской области. Трое из них — Д. С. Гераськин, Н. М. Зверинцев и С. Д. Горелов — уроженцы легендарного села Монастырщино.

Дмитрий Гераськин и Николай Зверинцев не вернулись с фронта, и были награждены посмертно. Генерал-полковник, летчик испытатель Сергей Дмитриевич Горелов и после войны служил в армии, немного не дожил до наших дней.

Куликовских героев объединяют общие корни, все они учились в Монастырщинской школе, основанной еще в 1885 году. О героях прошлого новым поколениям куликовцев напоминают мемориальные доски, установленные в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

7 декабря учащиеся Монастырщинской школы пригласили своих сверстников из соседних деревень на День Героев Отечества, чтобы рассказать о своих знаменитых земляках. Почетным гостем в этот день станет давний друг музея-заповедника, автор-исполнитель военной песни, полковник Генерального Штаба Михаил Калинкин. Для ребят и взрослых он проведет музыкальный урок и расскажет о своих встречах с российскими военнослужащими, обеспечивавшими безопасность проведения референдума о присоединении к России Крыма, о своих командировках на Северный Кавказ и в Сирию.

В программе встречи:

11.00 Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата на Аллее Памяти и Единства и к памятным доскам Героев Советского Союза у Монастырщинской школы

11.15 — 13.00 Урок памяти и литературно-музыкальная встреча «История России в песнях русского солдата» в Молодежном научном центре «База экспедиции»

Где и когда?
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
7 декабря 2017, четверг
11:00
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