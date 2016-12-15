New Year Beginners Track
Впереди долгие новогодние праздники, и это вовсе не повод скучать, набирать килограммы и терять время зря. Это отличный повод начать год с новых открытий, новых друзей и новых знаний!
Именно поэтому студия джазового танца Jumpin' Jive организует New Year Beginners Track. Это 5 дней уроков по основам джазовых танцев в паре. Подарите абонемент на занятия танцами себе или своим друзьям!
Стоимость за пять уроков (10 часов) по-настоящему праздничная:
- 500 Р — для одного человека
- 600 Р — для пары (мужчина и женщина)
- +200 Р — за одного человека (если всего более 3-х)
Где и когда?
Тула, ул. Жуковского, 29
Тел.:
2 января 2017, понедельник
12:00
3 января 2017, вторник
12:00
4 января 2017, среда
12:00
5 января 2017, четверг
12:00
6 января 2017, пятница
12:00