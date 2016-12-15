Впереди долгие новогодние праздники, и это вовсе не повод скучать, набирать килограммы и терять время зря. Это отличный повод начать год с новых открытий, новых друзей и новых знаний!

Именно поэтому студия джазового танца Jumpin' Jive организует New Year Beginners Track. Это 5 дней уроков по основам джазовых танцев в паре. Подарите абонемент на занятия танцами себе или своим друзьям!

Стоимость за пять уроков (10 часов) по-настоящему праздничная:

500 Р — для одного человека

600 Р — для пары (мужчина и женщина)

+200 Р — за одного человека (если всего более 3-х)

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