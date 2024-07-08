8 июля: коровы на подиуме и от безумия к триумфу

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Жарко и ясно. Сегодня в Туле будет малооблачно, а воздух прогреется до +28 градусов.

На выставке "Агроволга" в "Казань Экспо" прошел необычный конкурс красоты - среди коров.

В конкурсе участвовали 38 нетелей (не рожавших телок) голштинской породы, из которых в финал вышли 16. Жюри оценивало не только внешние данные животных, но и их грацию, походку, упитанность и молочность.

Дефиле коров комментировали на русском и английском языках, поскольку в жюри был приглашен профессиональный оценщик буренок из Венгрии - Шебек Тамаш.

Победительницей конкурса стала корова из Кукморского района Татарстана. Второе место заняла представительница Зеленодольского района, а третье - Атнинского. Были также вручены специальные номинации, такие как "самое глубокое туловище", "самая ровная линия спины", лучшие походка, темперамент и постановка конечностей.

Лучшие телки Татарстана теперь отправятся в Москву, чтобы представить республику на выставке "Золотая осень".

Потягиваемся вместе с Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow.

Канадский велосипедист Матье Беланже-Баррет создал увлекательный короткометражный фильм под названием "Семь стадий безумия", рассказывающий о его невероятном путешествии протяженностью 330 километров по полуострову Гаспе.

Этот фильм вдохновляет и радует зрителя, позволяя заглянуть в мысли спортсмена, который поставил перед собой невероятную цель и не собирается отступать. Вместе с Матье зритель может пройти через все этапы безумия, начиная с сомнений и страхов и заканчивая триумфом и гордостью за свои достижения.

Уже пятый год подряд мы можем наслаждаться великолепными кадрами из мира спорта. В этом году фотоконкурс World Sports Photography Awards представляет нам потрясающие снимки, которые просто захватывают дух.

Эти фотографии демонстрируют невероятное мастерство фотографов, которые смогли запечатлеть драматизм, эмоции и динамику спортивных соревнований.

Будоражащего настроения!