Самая большая луна

Премьера: 04.07.2024

Режиссер: Роман Борисевич

Актеры: Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Наталья Цветкова, Светлана Ходченкова, Томаш Кот, Нина Гизбрехт, Егор Аверин, Василий Башмаков, Никита Касьяненко

Жанр: Фантастика, Фэнтези

Продолжительноcть: 99 минут

Возрастные ограничения: 16+

Эмеры — сверхлюди, наделенные необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли. Однако они не способны по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти.