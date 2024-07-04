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Самая большая луна

Самая большая луна

Премьера:
04.07.2024
 
Режиссер:
Роман Борисевич
  
Актеры:
Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Наталья Цветкова, Светлана Ходченкова, Томаш Кот, Нина Гизбрехт, Егор Аверин, Василий Башмаков, Никита Касьяненко
  
Жанр:
Фантастика, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Эмеры — сверхлюди, наделенные необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли. Однако они не способны по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти.

Сегодня
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:35
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:40
Кинотеатр 3D (Венев)
14:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:45
Алмаз Синема
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Люксор Тула
16:10
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
17:25
Алмаз Синема
18:50
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
19:30
Кинотеатр (Суворов)
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Кинотеатр 3D (Венев)
20:30
Алмаз Синема
20:55
Иллизиум (Новомосковск)
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
Завтра
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:35
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Кинотеатр 3D (Венев)
14:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:45
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
17:25
Алмаз Синема
18:50
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Люксор Тула
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Кинотеатр 3D (Венев)
20:30
Алмаз Синема
20:55
Иллизиум (Новомосковск)
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
6 июля, суббота
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:35
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Кинотеатр 3D (Венев)
14:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:45
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
17:25
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Люксор Тула
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Кинотеатр 3D (Венев)
20:30
Алмаз Синема
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
7 июля, воскресенье
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:35
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Кинотеатр 3D (Венев)
14:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:45
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
17:25
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Люксор Тула
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Кинотеатр 3D (Венев)
20:30
Алмаз Синема
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
8 июля, понедельник
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:35
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:45
Алмаз Синема
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Люксор Тула
16:10
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
17:25
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Люксор Тула
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Алмаз Синема
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
9 июля, вторник
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:35
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Кинотеатр 3D (Венев)
14:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:45
Алмаз Синема
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Люксор Тула
16:10
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
17:25
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Люксор Тула
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Кинотеатр 3D (Венев)
20:30
Алмаз Синема
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
10 июля, среда
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:35
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:40
Кинотеатр 3D (Венев)
14:45
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
17:25
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
19:30
Кинотеатр (Суворов)
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Кинотеатр 3D (Венев)
20:30
Алмаз Синема
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
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Школа магических зверей. Тайна Подземелья
1 октября - 5 июля 2023
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Танго темной лошадки
31 мая - 5 июля
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Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 10 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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