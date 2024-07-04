Самая большая луна
Премьера:
04.07.2024
Режиссер:
Роман Борисевич
Актеры:
Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Наталья Цветкова, Светлана Ходченкова, Томаш Кот, Нина Гизбрехт, Егор Аверин, Василий Башмаков, Никита Касьяненко
Жанр:
Фантастика, Фэнтези
Продолжительноcть:
99 минут
Возрастные ограничения:
16+
Эмеры — сверхлюди, наделенные необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли. Однако они не способны по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти.
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7 июля, воскресенье
8 июля, понедельник
9 июля, вторник
10 июля, среда
Сегодня
Завтра
6 июля, суббота
7 июля, воскресенье
8 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:45
14:45
17:25
20:30
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:35
19:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:40
19:35
|Люксор Тула
|
10:10
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Синема Стар
|
14:00
16:10
19:00
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