Горизонты: Часть 1
Премьера:
27.06.2024
Режиссер:
Кевин Костнер
Актеры:
Кевин Костнер, Джена Мэлоун, Сэм Уортингтон, Сиенна Миллер, Изабель Фурман, Эбби Ли, Джованни Рибизи, Глинн Терман, Майкл Рукер, Майкл Ангарано, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Дэнни Хьюстон, Джефф Фейхи, Томас Хейден Черч, Уилл Паттон, Татанка Минс, Майкл Провост, Дейл Дики, Люк Уилсон, Дуглас Смит, Кэтлин Куинлан, Дэвид О'Хара, Том Пейн, Ангус Макфейден
Жанр:
Вестерн, Драматический
Продолжительноcть:
181 минута
Возрастные ограничения:
18+
Это история семьи, любви и дружбы, охватывающая 15-летний период жизни на фоне масштабных исторических событий.
29 июня, суббота
|
18:45
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, воскресенье
|
18:40
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
20:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, понедельник
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, вторник
|
18:40
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
20:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, среда
|
18:45
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, суббота
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
18:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
30 июня, воскресенье
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
18:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
1 июля, понедельник
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
2 июля, вторник
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
18:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
3 июля, среда
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
18:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
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