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Горизонты: Часть 1

Горизонты: Часть 1

Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Кевин Костнер
  
Актеры:
Кевин Костнер, Джена Мэлоун, Сэм Уортингтон, Сиенна Миллер, Изабель Фурман, Эбби Ли, Джованни Рибизи, Глинн Терман, Майкл Рукер, Майкл Ангарано, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Дэнни Хьюстон, Джефф Фейхи, Томас Хейден Черч, Уилл Паттон, Татанка Минс, Майкл Провост, Дейл Дики, Люк Уилсон, Дуглас Смит, Кэтлин Куинлан, Дэвид О'Хара, Том Пейн, Ангус Макфейден
  
Жанр:
Вестерн, Драматический
  
Продолжительноcть:
181 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Это история семьи, любви и дружбы, охватывающая 15-летний период жизни на фоне масштабных исторических событий.

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