Я делаю шаг

Премьера: 07.09.2023

Режиссер: Ольга Акатьева

Актеры: Сергей Новосад, Мария Аронова, Равшана Куркова, Анастасия Талызина, Денис Синявский, Милана Бру, Александр Югов, Михаил Полицеймако, Ирина Розанова, Денис Шведов, Николай Шрайбер, Мария Преснякова, Дмитрий Чеботарев, Никита Тарасов, Александр Жоголь

Жанр: Мелодрама

Продолжительноcть: 115 минут

Саша Макаров мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, «прозябать» в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики — наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека — подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира…