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Я делаю шаг

Я делаю шаг

Премьера:
07.09.2023
 
Режиссер:
Ольга Акатьева
  
Актеры:
Сергей Новосад, Мария Аронова, Равшана Куркова, Анастасия Талызина, Денис Синявский, Милана Бру, Александр Югов, Михаил Полицеймако, Ирина Розанова, Денис Шведов, Николай Шрайбер, Мария Преснякова, Дмитрий Чеботарев, Никита Тарасов, Александр Жоголь
  
Жанр:
Мелодрама
  
Продолжительноcть:
115 минут
  

Саша Макаров мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, «прозябать» в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики — наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека — подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира…

Сегодня
10:05
Алмаз Синема
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35
Иллизиум (Новомосковск)
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:40
Алмаз Синема
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:05
Алмаз Синема
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35
Иллизиум (Новомосковск)
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:40
Алмаз Синема
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
10:05
Алмаз Синема
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Алмаз Синема
20:40
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22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12 сентября, вторник
10:05
Алмаз Синема
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Алмаз Синема
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
10:05
Алмаз Синема
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Алмаз Синема
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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