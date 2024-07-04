«Сочувствую коллегам на старых автобусах»: как водители и пассажиры выживают в жару

В начале неделе температура в Туле достигла критических отметок. Проблема отсутствия кондиционеров в общественных транспортных средствах стала особенно острой.

Температура в транспорте — минимум +31, и это при открытых окнах. Кондиционеров в салонах многих автобусов нет. Днём, когда температура достигает максимума, и вечером, когда автобусы и троллейбусы забиты людьми, нечем дышать.

Водителям общественного транспорта приходится нелегко. Часами управлять автобусом или троллейбусом не только утомительно, но и опасно для здоровья.

— Мы стараемся пить много воды. Кондиционеры, к сожалению, не работают, но окна всегда открыты. Кроме того, каждый день проводим влажную уборку салона. Меньше пыли — легче дышится, — поделился водитель троллейбуса Павел.

Для пассажиров поездка в такую жару — целое испытание.

«Каждый раз, когда я сажусь в автобус в жаркий день, мне кажется, что я попала в баню. Невозможно дышать, окна не открываются, кондиционера нет. Для меня это — трагедия», — рассказала пассажирка маршрутки.

«Я понимаю, что общественный транспорт не всегда может обеспечить идеальные условия, но в жару это становится реальной проблемой. Надеюсь, власти примут меры для улучшения ситуации», — поделилась пассажирка автобуса.

Между тем, на дорогах Тулы часто можно встретить новые автобусы, в которых работают кондиционеры.

— Я рад, что вожу новый автобус. Раньше было просто невыносимо управлять старым транспортом даже с открытыми окнами. Я сочувствую своим коллегам, которые работают в старых автобусах, — рассказал водитель автобуса маршрута № 18.



Текст и фото Кристины Архиповой, Анны Баженовой, Марии Мухиной, Жанны Мандриковой и Сони Журавлевой.