Боюсь новых отношений: как понять, что ты готов

«Я боюсь новых отношений»,

«Я не верю, что новые отношения будут счастливыми»,

«Я боюсь, что новые отношения тоже разрушатся»,

«Я больше не хочу испытывать боль от расставания»,

«Я не верю, что встречу своего человека».

Вот часть самых частых убеждений, которые есть у нас по поводу новых отношений. Возможно, мы недавно расстались с человеком, с которым у нас были длительные отношения. Или была череда коротких неудачных романов. Или мы вовсе давно без партнера. Неважно, в какой мы ситуации, мысли и чувства у нас одинаковые.



Психолог Анна Ахмерова

Если у нас был тяжелый или болезненный опыт в отношениях, то нам действительно очень сложно бывает снова сблизиться с новым человеком. Разочарование от прошлых отношений мешает нам поверить в успех новых. Или хотя бы позволить попробовать. Разочарование так работает не только отношениях, но и во всех сферах нашей жизни. Разочарование буквально говорит нам: «Я столько раз пытался, но ничего не вышло, все усилия бессмысленны». Такое состояние чувств довольно опасно, потому что может перейти в апатию или даже депрессию. Поэтому если вы испытываете затянувшееся во времени разочарование — не игнорируйте это, а обратитесь к психологу.

Как же нам подготовиться к новым отношениям? И как понять (частый вопрос) что мы уже к ним готовы?

1. Пауза. Если ваши отношения только закончились, то стоит выдержать паузу. Это важное условие, которым не стоит пренебрегать. Используйте паузу для того, чтобы осмыслить и уложить весь прошлый опыт, опыт прошлых отношений. Что было хорошего в этих отношениях, а что вас не устраивало? Если после расставания у вас есть негативные чувства, то для того чтобы их пережить, тоже требуется время. Очень важно понять, с чем именно связаны негативные эмоции и какие они. Вы злитесь на бывшего? Или вам грустно? Вы чувствуете себя несчастным? Или вините себя в разрыве отношений? Со всеми этими чувствами необходимо разобраться и поставить точку. И только после этого двигаться в новые отношения.

Пауза вообще хороша в любых обстоятельствах, когда мы не очень понимаем, куда нам дальше идти. Замедлить темп и просто понаблюдать за собой и окружающими, за своими чувствами и мыслями. А не бежать сломя голову все равно куда.

2. После того, как вы уложили все чувства относительно прошлых отношений, самое время задать себе вопрос: «А чего я хочу от новых отношений? Зачем мне отношения?» Сейчас многие скажут: «Какие странные вопросы вы задаете, психолог. Это же очевидно! Всем нужны отношения!» Это правда, и с этим нет смысла спорить. Всем нужны отношения. Мы парные существа и нуждаемся в близких отношениях с другими людьми. Это наша базовая потребность. Но. Мотивы будут все равно у всех разные. Особенно подсознательные. Одним из ведущих мотивов является желание разделить ответственность за свою собственную жизнь. Да, вы все правильно поняли. Не за общую совместную жизнь, а за свою. То есть я хочу, чтобы появился кто-то, кто решит все мои проблемы. Или чтобы появился кто-то, кто будет меня вдохновлять и направлять. Или чтобы появился кто-то, кто будет придавать смысл моей жизни. И вот именно об этом надо подумать — зачем мне другой человек? Какую роль он будет исполнять в отношениях?

3. Следующий этап. Подумать над тем, зачем я другому человеку. Что я хочу ему предложить в отношениях? Какая будет моя роль? Возможно, я хочу быть тем самым вдохновителем. Или я хочу кого-то спасать. И стать чьим-то смыслом жизни? Или я хочу кого-то сделать счастливым? Если вы относите себя к одной из выше перечисленных категорий (из п. 2 и п. 3), то хочу сообщить, что это все не сильно успешные стратегии, которые создадут созависимые отношения.

Мы идем в отношения не для того, чтобы кого-то осчастливить или чтобы кто-то осчастливил нас, хотя часто именно так и происходит. Мы идем в отношения потому, что нам интересно с этим человеком и мы хотим узнать его еще ближе. Не потому, что вот только рядом с ним мы чувствуем себя хорошо и счастливо, а потому, что рядом с ним наше ощущение счастья никуда не исчезает, приумножается и, самое главное, мы можем быть собой.

Поэтому отнеситесь к вопросам «Зачем мне отношения?» и «Что я собираюсь в них делать?» со всей серьезностью. Это база. Работайте над тем, чтобы чувствовать себя хорошо независимо от того, есть у вас пара или нет. Задумайтесь, насколько ваше ощущение счастья зависит от того, есть ли рядом с вами другой человек или нет. Учитесь быть счастливым независимо от внешних обстоятельств.

4. Не рисуем конкретных ожиданий о том, как все будет в отношениях. Такого рода ожидания становятся нашей ловушкой, потому что в жизни все может развиваться не так, как мы себе нарисовали. Но это не значит, что плохо. Это значит — по-другому. Но давая себе установку, что все будет вот так или должно быть, мы загоняем себя в рамки, которые как раз могут снова привести к разочарованию. Другие люди — не герои нашего фильма, они не обязаны играть именно те роли, которые мы им придумали в своей голове.

Резюмируем. Чтобы подготовиться к новым отношениям, нам необходимо:

завершить все эмоциональные процессы, связанные с прошлым партнером. Иногда на это может потребоваться и год, если отношения длились несколько лет. Не используйте для этого новые отношения, алкоголь, еду. Если сложно справляться — обращайтесь за помощью к психологу;

понять, для чего мне отношения. Хочу семью, детей. Хочу партнера для прогулок и путешествий. Хочу с кем-то спать по ночам. Хочу заботиться. Хочу, чтобы заботились. После того как честно ответили, посмотрите, не противоречит ли то, чего вы хотите, тому, как вы это транслируете другому человеку. Например, вы хотите просто заниматься сексом по субботам. А при знакомстве говорите, что хотели бы встретить своего человека, с которым состаритесь (занимаясь сексом по субботам). Это может ввести в заблуждение. Лучше говорить прямо и открыто. А для этого надо разобраться с собой и своими желаниями;

не строим ожиданий.

Как понять, что мы готовы к новым отношениям?

Знаете, у меня есть такой «красный флажок» на этот счет. Если человек при знакомстве и на свиданиях рассказывает о бывшем партнере, неважно плохое или хорошее, — это явный признак того, что человек еще не отпустил прошлые отношения и ему рано идти в новые. Все будет построено на сравнении с бывшим партнером и на желании от этого убежать и сделать не так, как было с ним. Ну или повторить. Но получается как раз наоборот. Мы снова оказываемся либо в очень похожих отношениях, либо просто болезненных.

Так вот, если вы без содрогания вспоминаете бывшего или вовсе его не вспоминаете, можете спокойно о нем говорить, — поздравляю, вы закрыли эту дверь. И теперь готовы открыть новую.



Желаю вам мужества, чтобы закрыть одну дверь и открыть новую.

Обнимаю вас.