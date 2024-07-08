Бизнесмен безнаказанно насиловал школьниц в Тульской области

История вскрылась после того, как мужчину поместили в СИЗО по подозрению в вымогательстве.

В июне Суворовский межрайонный суд вынес приговор троим вымогателям: с декабря 2022 года по март 2023 года они отобрали у четырёх потерпевших 132 000 рублей. В деле главаря банды, 40-летнего Назиля Мелехова (имя и фамилия изменены. — Прим. ред.) фигурировали еще два эпизода: вовлечение в преступную деятельность подростка и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

А чуть позже следователям станет известно про омерзительный бэкграунд Назиля: мужчина несколько лет насиловал несовершеннолетних девочек, запугивая жертв связями с криминальным миром.

Неудачи в бизнесе и первая жертва

В Тульскую область Назиль переехал из Дербента около 5 лет назад — устал от постоянных сравнений с младшим братом. Тот к 30 годам успел жениться, завести детей, исполнить детскую мечту — закончил военную академию, служил в армии в звании гвардии капитана. Назиль же, по словам родителей, заигрался в коммерсанта. Без особого успеха он пытался найти себя в различных сферах бизнеса, но все заканчивалось одинаково — потраченными деньгами и упущенным временем.

— В 2020 году Мелехов открыл несколько пивных магазинов — в Тульской области и Орловской. Городишки маленькие, конкурентов не особо много, так что бизнес должен был пойти в гору, но и в этот раз у него все не заладилось, — рассказывает Myslo собственный источник. — Он рассчитывал моментально озолотиться, но такое ведь бывает только в фильмах, а не в реальной жизни. Нужно было поработать, чтобы дождаться отдачи.

Постепенно дела пошли на спад, плюс он успел в Орле натворить дел — совратил 13-летнюю девочку — и боялся там маячить.

Ребенок был из неблагополучной семьи, так что до поры до времени этот эпизод замалчивался. И Мелехов спокойно жил в Тульской области.

А в 2022 году про Назиля вспомнила компания, которая предоставила ему торговое оборудование для бизнеса, — мужчина перестал платить за него и отказывался возвращать. Дело дошло до суда и было рассмотрено уже в апреле.

— Управились за пару дней: Мелехов игнорировал претензионные письма и не являлся на заседания. Так что решение суда было логичным и справедливым: иск удовлетворили, с ответчика должны были взыскать 139 206 рублей — сумма за невозврат оборудования и судебные расходы, — продолжает наш источник.

Вымогатель и насильник

После решения суда Назиль пытался взять в банках кредит, чтобы расплатиться с долгами, но получил отказ даже на столь небольшую сумму. Видимо, сказалась его не самая успешная история бизнесмена. Тогда мужчина, увлекающийся просмотром рукопашных единоборств, нашёл, как ему показалось, идеальный выход — вытрясти необходимую сумму со знакомых силой.

— Договорился с одним 22-летним бездельником. Тот, в свою очередь, предложил кандидатуру 15-летнего знакомого, который выглядел достаточно взрослым, — говорит источник Myslo. — Сначала подростка заманивали легкими деньгами, но тот не поддавался. Тогда Назиль наплёл ему, что он часть преступного мира и, если тот не согласится, его ожидают самые серьезные последствия.

Трио вымогателей, впрочем, не переходили на прямые угрозы: выбрав жертву, они просто начинали писать ей в соцсетях и преследовать на улице, отпуская недвусмысленные намёки. Психологическая осада сработала в трех случаях: люди решили, что им проще заплатить за спокойствие. А вот четвертый потерпевший, получив ряд сообщений, отправился к правоохранителям.

— Мелехова задержали, начали крутить. Всплыла история с девочкой из Орловской области. Потом его подельников взяли, и несовершеннолетний фигурант сразу же согласился сотрудничать со следствием — дал весь расклад на Назиля и своего старшего товарища.

Когда же следствие закончилось и дело передали в суд, у истории появилось неожиданное продолжение. В отдел полиции начали приходить родители, чьих детей Мелехов несколько лет держал в страхе, — утверждает наш источник.

В ожидании пожизненного

По словам потерпевших, Мелехов, крутившийся около спортсменов-рукопашников, частенько появлялся на соревнованиях подростков. Заводил знакомства, набивался в компанию и уже там высматривал потенциальных жертв. Интересовали его исключительно несовершеннолетние девочки:

— В одном случае он остался наедине с двумя школьницами. Одной из них совсем недавно исполнилось 18. Так он чуть ли не паспорт её проверил, потом попросил удалиться, а вот её несовершеннолетнюю подругу изнасиловал. Второй девочке он предложил покурить кальян в интимной обстановке. Той, видимо, польстило внимание взрослого дяди, и она бездумно согласилась. Результат — еще один эпизод изнасилования.

Каждой из девочек он рассказывал сказки, что связан с преступниками. И если они хоть кому-то расскажут о случившемся, то пострадают их семьи.

Девочки молчали и осмелились заговорить только после того, как Назиля отправили в СИЗО. Сколько школьниц за эти годы пострадало от действий коммерсанта, еще только предстоит выяснить следователям. По нашей информации, в настоящий момент в отношении Мелехова возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Изнасилование двух и более несовершеннолетних».

— Человек сейчас отбывает наказание в колонии. Ему дали 18 лет строгого режима. Как только новое дело направят в суд, будет новое рассмотрение и новый срок.