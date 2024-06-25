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  5. 5 мест для отдыха с палатками у воды в Тульской области - MySlo.ru
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5 мест для отдыха с палатками у воды в Тульской области
Фото freepik.com, Юлии Королевой, Виктории Коневой, Сергея Богрова, Алексея Пирязева и из архива Myslo.

5 мест для отдыха с палатками у воды в Тульской области

Летом нам всегда так не хватает тишины и красивого места, где можно было бы разбить палатку, пошашлычить и искупаться. По советам туляков собрали проверенные места для отдыха с палатками в Тульской области.

 

Красивая Меча: Ишутинское городище

Ефремов, Ишутинский утёс

53.151095, 38.485323

~160 км 

Одно из самых красивых мест Тульской области.

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Потрясающая река с перекатами, извивающаяся между холмов, памятник природы — древнейший утёс — Ишутинская гора, с которой и на которую открываются великолепные виды.

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Место у отдыхающих популярное, поэтому если удастся попасть туда не в выходные, будет круто.

34455.PNG

Но в любом случае оно того стоит. 

 

Красивая меча: Быстри

Ефремовский район, поселок Быстри 

53.267908, 38.447383

~160 км 

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Вид на реку со смотровой площадки на трассе просто головокружительный! Добраться до берега, где можно разместиться с палаткой, непросто. 

 photo_2024-06-24_17-23-43.jpg

В Красивой Мече можно купаться и ловить рыбу. И встречать потрясающие по красоте закаты в хорошей компании.

photo_2024-06-24_17-26-00.jpg

Красоты тут такие, что захватывает дух!

 

Штаны и другие Голубые озера Суворова

Суворовский район, деревня Безово

54.076186, 36.468537

~100 км от Тулы

Озер (а точнее — карьеров) под Суворовом много: БАМ с черными берегами, Луна с песчаным дном и разноцветным песком, Бобриная карасятня и другие. Самое популярное — озеро Штаны, названное так из-за формы.

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В этих Штанах — множество «карманов», в каждом из которых вы для себя что-то найдете: местечко под палатку, грибы, ягоды, сходни прямо в чистую воду, заводь для посиделок на рассвете с удочкой.

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Минус один — множество соседей, обратная сторона популярности. Но место того стоит! Чистый сосновый лес по берегам, потрясающий воздух и приятная для купания водичка.

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Карьер Аджамки

Кимовский район, деревня Аджамки

53.927397, 38.565140

82 км от Тулы

«Красивое необычное место, песочек — как на Мальдивах. Чистая вода и камни, как будто лава или скалы, гладко обтёсанные за миллионы лет», — рассказал туляк Сергей Богров.

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Фото Сергея Богрова

Есть места с относительно благоустроенным кемпингом.

адж кемпинг.jpg

Можно снять беседку, шашлычить от души.

адж.jpg

А можно и отселиться от цивилизации чуть дальше, чтобы жить в палатке в полной тишине.

Карьер Белые пески

Кимовский район, возле д. Карачево

53.947966, 38.564730

78 км от Тулы

карачево.jpg

Высокие берега, потрясающие виды. Главное здесь — лес, воздух и водоем. Есть минус: с заходами в воду в безлюдных местах проблема. Место для отдыха необорудованное, дикое. Неподалеку — еще один карьер  Островки. И там и там есть дикие пляжи, проезд к которым можно найти по карте.

Гамовское озеро

Киреевский район, пос. Красный Яр

54.186621, 37.904342

25-30 км от Тулы

photo_2024-06-24_16-28-32.jpg

Гамово, Гамовский пруд, Гамовское водохранилище — всё это названия запруженной речки Сежки в Киреевском районе. Множество подходов к огромному водоему, немного лесов и посадок, пруды вокруг — место для лагеря найдете всегда. 

PANO_20200624_154154.jpg

Есть открытые места, можно найти местечко под деревьями. Ягоды, грибы, рыбалка — все имеется. 

482defcb-d348-46e1-b248-1a6b5c39845a_b.jpg

Вода в озере чистая, но со входами в нее чаще всего проблема. Тем не менее место для кемпинга, отдыха и рыбалки просто потрясающее. Главное — найти свой уголок!

photo_2024-06-24_16-28-23.jpg

Как добраться: с Епифанского шоссе, где правый поворот на Шатск, уходим налево в направлении Красного Яра. А оттуда любая полевая грунтовка приведет вас к берегу. Карты в помощь.

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Автор:
вчера, в 10:00 +5
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Событие
отдых с палатками
Место
Тульская область
 

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