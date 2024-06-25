5 мест для отдыха с палатками у воды в Тульской области

- Красивая меча: Ишутинское городище и Быстри
- Суворовские Голубые озера
- Кимовские Аджамки
- Белые пески и Островки
- Гамовское озеро
Красивая Меча: Ишутинское городище
Ефремов, Ишутинский утёс
53.151095, 38.485323
~160 км
Одно из самых красивых мест Тульской области.
Потрясающая река с перекатами, извивающаяся между холмов, памятник природы — древнейший утёс — Ишутинская гора, с которой и на которую открываются великолепные виды.
Место у отдыхающих популярное, поэтому если удастся попасть туда не в выходные, будет круто.
Но в любом случае оно того стоит.
Красивая меча: Быстри
Ефремовский район, поселок Быстри
53.267908, 38.447383
~160 км
Вид на реку со смотровой площадки на трассе просто головокружительный! Добраться до берега, где можно разместиться с палаткой, непросто.
В Красивой Мече можно купаться и ловить рыбу. И встречать потрясающие по красоте закаты в хорошей компании.
Красоты тут такие, что захватывает дух!
Штаны и другие Голубые озера Суворова
Суворовский район, деревня Безово
54.076186, 36.468537
~100 км от Тулы
Озер (а точнее — карьеров) под Суворовом много: БАМ с черными берегами, Луна с песчаным дном и разноцветным песком, Бобриная карасятня и другие. Самое популярное — озеро Штаны, названное так из-за формы.
В этих Штанах — множество «карманов», в каждом из которых вы для себя что-то найдете: местечко под палатку, грибы, ягоды, сходни прямо в чистую воду, заводь для посиделок на рассвете с удочкой.
Минус один — множество соседей, обратная сторона популярности. Но место того стоит! Чистый сосновый лес по берегам, потрясающий воздух и приятная для купания водичка.
Карьер Аджамки
Кимовский район, деревня Аджамки
53.927397, 38.565140
82 км от Тулы
«Красивое необычное место, песочек — как на Мальдивах. Чистая вода и камни, как будто лава или скалы, гладко обтёсанные за миллионы лет», — рассказал туляк Сергей Богров.
Фото Сергея Богрова
Есть места с относительно благоустроенным кемпингом.
Можно снять беседку, шашлычить от души.
А можно и отселиться от цивилизации чуть дальше, чтобы жить в палатке в полной тишине.
Карьер Белые пески
Кимовский район, возле д. Карачево
53.947966, 38.564730
78 км от Тулы
Высокие берега, потрясающие виды. Главное здесь — лес, воздух и водоем. Есть минус: с заходами в воду в безлюдных местах проблема. Место для отдыха необорудованное, дикое. Неподалеку — еще один карьер — Островки. И там и там есть дикие пляжи, проезд к которым можно найти по карте.
Гамовское озеро
Киреевский район, пос. Красный Яр
54.186621, 37.904342
25-30 км от Тулы
Гамово, Гамовский пруд, Гамовское водохранилище — всё это названия запруженной речки Сежки в Киреевском районе. Множество подходов к огромному водоему, немного лесов и посадок, пруды вокруг — место для лагеря найдете всегда.
Есть открытые места, можно найти местечко под деревьями. Ягоды, грибы, рыбалка — все имеется.
Вода в озере чистая, но со входами в нее чаще всего проблема. Тем не менее место для кемпинга, отдыха и рыбалки просто потрясающее. Главное — найти свой уголок!
Как добраться: с Епифанского шоссе, где правый поворот на Шатск, уходим налево в направлении Красного Яра. А оттуда любая полевая грунтовка приведет вас к берегу. Карты в помощь.