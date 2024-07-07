В Туле прошел фестиваль уличных культур: фоторепортаж

Уличные танцоры, скейтеры и паркурщики продемонстрировали свои таланты на Казанской набережной. Смотрите, как это было.

В субботу, 6 июля на Казанской набережной в Туле состоялся фестиваль уличных культур. Здесь разместилась арт-площадка GRAFFITY, прошли соревнования по паркуру, воркауту и брейкингу. Также на набережной был организован мастер-класс «Скейтбординг и экстремальный самокат».

Myslo пообщался с участниками фестиваля. Они признались: уличная культура для них не просто направление, это стиль жизни.

Руслан Чужинов, тренер по паркуру:

— Мы проводим здесь соревнования по паркуру. Ребята соревнуются в speedrun и freerun. В первом случае спортсменам нужно добраться из точки А в точку Б за определенное время. Кто будет быстрее, тот и победит. Вторая дисциплина — это баттл, два участника соревнуются в паркуре с элементами акробатики.

Паркур сейчас все так же популярен, как и раньше. Ребята выступают в лигах, у них есть мотивация побеждать. Когда начинали мы, такого не было. Ну, а поскольку перспектив стало больше, дети тоже приходят активнее.

Мы 15 лет назад учились по роликам в интернете, но достать их было сложно. Доступ в сеть был у единиц. Сейчас у спортсменов есть возможность обучаться у тренеров.

К нам приходят дети от семи лет. Сначала мы занимаемся с ними общей физической подготовкой, развитием мелкой моторики, потом готовим к определенным элементам, сначала простым, в залах, в которых есть маты. Стараемся, чтобы этот вид спорта был как можно более безопасным.

Детям все нравится. У нас занимается больше 100 ребят. И чем больше о нас узнают на фестивалях, тем популярнее становится паркур.

Анатолий Рассказихин:

— Мне очень нравятся экстремальные виды спорта! Я занимаюсь паркуром четыре года. Хожу в зал несколько раз в неделю, и уже кое-что умею. Сначала было сложно научиться даже простейшим элементам, но мне так нравилось, что я все трудности преодолел.

Родители поддерживают мое хобби, и я этому рад, потому что очень люблю активности. Мне нравится, что на фестивале можно посмотреть, как занимаются другие, какие интересные виды спорта еще есть. Сегодня здесь круто!

Алина Свирина:

— Я два года занимаюсь каллиграфией. Увидела однажды, как рисует художник, и мне так это понравилось, что я решила тоже попробовать. Сначала было сложно понять, как все скомпоновать. Но как и в любом деле, в каллиграфии работает правило: главное — действие. Ты просто делаешь, делаешь, и в итоге становится лучше.

Сразу начала рисовать на машинах. Первыми были жигули. Сейчас мне уже не очень нравится, как я тогда работала. Но на машинах рисовать я продолжила. Есть много ребят, которые хотят испортить свои машины, и готовы за это даже деньги платить (смеется). Расписать машину стоит примерно 35-50 тысяч рублей. Рисуют в основном на старых русских машинах или на японских, чтобы было не жалко.

Еще я расписываю стены, недавно расписывала кальянную, например. Хочется развиваться. Скоро у нас откроется творческая студия, где мы будем проводить мастер-классы, расписывать одежду, делать поделки.

Заниматься каллиграфией может вообще любой человек. Я считаю, что в этом деле решает не талант, а усердие и время. Научиться сейчас легко, в интернете есть много уроков и мастер-классов. Я, например, покупала курс у художника в социальных сетях. У меня даже были специальные прописи. Учиться нужно много, но это очень интересно!

Максим Янков:

— Я 13 лет катаюсь на скейтборде, начал в семь лет. Я понял, что кататься — очень прикольно, стал развиваться, а теперь это моя работа. Сейчас уличным видам спорта уделяется все больше внимания, и это классно, потому что у ребят есть возможность заниматься под руководством тренера.

Иногда мальчишки приходят, занимаются пару месяцев и начинают выгорать. Моя задача снова зажечь в них огонь. Только так можно добиться успеха.

Скейтбординг — это не просто спорт, это тусовка. Те, кто влюбляется в это дело, остаются в нем на всю жизнь. Каждый день ты пробуешь что-то новое, это постоянное развитие.

Ко мне на обучение обычно приходят дети 6-7 лет. Но недавно я поставил на скейт 4-летнего пацана. И у него все получается! Так что главное в нашем деле — желание.