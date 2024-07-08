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Стильный и технологичный: провели тест-драйв Omoda C5 с полным приводом
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Стильный и технологичный: провели тест-драйв Omoda C5 с полным приводом

Omoda C5 второй год подряд входит в число одних из самых продаваемых моделей в России. Автомобиль имеет полный привод и притягательный внешний вид. Чем еще Omoda C5 привлекает тульских автолюбителей, делимся в материале Myslo.

Omoda C5 AWD — произведение искусства. Футуристичный дизайн не оставляет равнодушным молодых и стильных. 

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Широкая решетка радиатора, узкие ходовые огни, массивные фары, «парящая» крыша и необычная цветовая гамма — Omoda C5 AWD точно не останется незамеченным в потоке.

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Автомобиль полностью китайской сборки и имеет оцинкованный кузов. Главные преимущества: Omoda C5 AWD имеет полный привод, турбированный двигатель 1,6 на 150 л. с.

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Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Полный привод реализован через муфту Haldex. Такой подход встречается у премиальных автомобилей, например на Lamborghini Aventador и Audi R8.

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У Omoda C5 AWD есть полный зимний пакет, что актуально для нашего климата: дистанционный запуск двигателя, подогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя, заднего стекла, подогрев передних и задних сидений. Еще одно преимущество автомобиля — двойное остекление, что повышает шумоизоляцию в автомобиле.

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Omoda C5 AWD — компактный кроссовер, но при этом салон в нем довольно просторный и комфортный. В нем есть все для удобства водителя и пассажиров: передние сиденья сделаны по нормам спорткаров, с высоким подголовником, хорошей боковой поддержкой и вентиляцией.

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Также в автомобиле установлен большой дисплей с приборной панелью, есть беспроводная поддержка Android Auto и Apple CarPlay, собственная навигационная система, кнопки управления, джойстик, большая ниша с бархатным ковриком для смартфонов и беспроводная зарядка.

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Стильные кроссоверы Omoda поражают не только безупречным дизайном, но и хорошей проходимостью и управляемостью в любую погоду.

Редакция Myslo вместе с официальным дилером Omoda в Туле провела тест-драйв полноприводного кроссовера Omoda C5 и лично убедилась в комфортности поездки в городе и за его пределами.

Приглашаем и вас оценить смарт-технологии и адаптированность к российским условиям кроссовера Omoda C5 AWD. Ждем вас у официального дилера «Автокласс» на Новомосковском шоссе, 25.

В честь 30-летия ГК «Автокласс» всех покупателей ждут выгодные условия на покупку, включая полезные подарки! *

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Официальный дилер Omoda «Автокласс»

Тула, Новомосковском шоссе, 25.

Тел. +7 (4872) 70-70-20.

autoclass-omoda.ru

одробности уточняйте у консультантов.
Реклама. ООО «Автокласс».

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Фотограф:
сегодня, в 11:18
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