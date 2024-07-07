Стрельцы могут поссориться с любимым человеком, а Овны - выболтать профессиональные секреты

Овен (21.03−20.04): Нежелание Овнов понять собеседника может вызвать ответную грубость, а раздражительность и мнительность — обострить ситуацию до предела. Вероятны обострения заболеваний пищеварительной системы в начале недели. Благоприятная неделя, сулящая молодым Овнам поддержку высших сил, покровителей, партнеров. Возрастут жизненный потенциал, везение, деловитость многих представителей этого знака.

Про деньги. Ваши профессиональные успехи и финансовая стабильность в начале недели могут вскружить вам голову, вот здесь то вас и могут подстеречь обман и денежные потери. Осторожнее с заключением договоров и сделок, старайтесь не допускать ошибок и не выбалтывать профессиональные секреты.

Про любовь. Ваша спокойная личная жизнь может омрачиться с появлением человека, некогда дорогого вам. Теперь он свободен и рассчитывает на взаимность. Вам есть о чем задуматься.

Про интим. Основной совет Овнам от небесных светил звучит так: «Главное — это не переживать!» Сейчас у вас период сомнений в собственной привлекательности и некоторой робости в проявлении инициативы. Попробуйте помедитировать. Вы же не норму ГТО сдаете. И не людей из горящего здания спасаете. К чему гнать лошадей и пытаться быть героем? Не волнуйтесь и попробуйте расслабиться. И тогда все эротические свидания у вас пройдут как по маслу.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 8.

Телец (21.04−21.05): Звезды готовы помочь Тельцам в попытке достичь наиболее честолюбивых целей. Они могут получить ободряющее известие и начать выгодное дело. Однако агрессивные действия со стороны бывших партнеров, сотрудников или членов семьи Тельцов могут серьезно повредить их успеху. Эта неделя пройдет под знаком концентрации сил. Тельцы могут с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, но не увлекайтесь тратой денег на развлечения. Сколь бы заманчивой ни казалась мысль прогуляться по магазинам, пока не время. Помните, что подарки близким вовсе не обязаны быть дорогими.

Про любовь. Вы можете почувствовать прилив авантюризма, и смело отправиться на поиски приключений. Возможно восстановление отношений со старыми поклонницами или поклонниками. Вам трудно будет противостоять соблазнам.

Про интим. Тельцам на этой неделе рекомендуется уделить больше внимания предварительной подготовке к соитию. Как известно, нет больших торопыг, чем этот знак зодиака, спешащий даже в любви. Докажите же, что иногда вы способны никуда не торопиться — и успеть втрое больше, чем обычно!

Благоприятные дни: 13, 14; неблагоприятные: 9.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятнее всего, эта неделя запомнится Близнецам как самая тяжелая в этом году. Возможно горестное известие, связанное с потерями, утратами. У вас могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Вряд ли это будет что-нибудь серьезное, скорее всего — легкая простуда. Первая половина недели может быть неблагоприятна из-за возможной несобранности или растерянности. Вероятны недоброжелательство и клевета людей из близкого окружения.

Про деньги. Вы поймали удачу за хвост и можете сейчас хорошо заработать, ваши идеи будут весьма востребованы. В пятницу возможны крупные денежные поступления.

Про любовь. Уделяйте больше внимания личной жизни. Любимый человек не будет скрывать своих нежных чувств. Сейчас вам нужно чаще бывать вдвоем.

Про интим. Откажитесь на этой неделе от спиртного — будет лучше, если ваши любовные игры пройдут на трезвую голову. Отличным заменителем алкоголю, не хуже него кружащим голову, станет клубничное или шоколадное мороженое — особенно, если найти ему правильное применение.

Благоприятные дни: 12, 14; неблагоприятные: 13.

Рак (22.06−22.07): Критическая неделя, связанная с грубыми нападками, хамством. Ваш напряженный труд может быть низко оценен или незамечен вообще. В финансовой сфере намечается спад. Усердие, старание и напряженный труд окажутся малопродуктивными. Вероятно, Раки выбрали неправильное направление. Эта неделя может принести очередную серию мелких неприятностей. Многие привыкнут к этому и будут считать такое свое положение чуть ли не нормальным. Но постепенно ситуация будет выправляться. Во второй половине недели возможны визиты гостей, которые не будут для вас обременительными.

Про деньги. На этой неделе многие ваши финансовые ожидания обещают оправдаться. Есть шанс получить дополнительный доход, найти новых заказчиков, клиентов и партнеров. В пятницу удачны покупки и приобретения.

Про любовь. Эта неделя может разбудить дремавшие чувства, и их ближайших спутников — переживания. Даже если вам предстоит разочароваться, все же не стоит отказываться от любви.

Про интим. Для своего душевного спокойствия Ракам лучше всего на этой неделе не выходить в свет, особенно вместе со своей второй половинкой. В противном случае вас истерзают приступами неконтролируемой ревности — даже если вы невинны, как овечка, и уж точно лишат «сладкого»!

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 13.

Лев (23.07−23.08): Удачная во всех отношениях неделя. Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Можно несколько упрочить свое служебное положение. События этой недели могут иметь оттенок таинственности. Некоторые поступки Львов трудно будет объяснить или однозначно оценить. Усиливаются жизненный потенциал, личное обаяние, магнетизм. Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы. Вероятны приятные сюрпризы, подарки.

Про деньги. В начале недели лучше не заключать контрактов и не планировать серьезных деловых встреч. Во вторник есть вероятность поступления довольно приличной суммы, возможно, именно эти деньги стоит потратить на отдых. Четверг подходит для совещаний и переговоров.

Про любовь. Вам необходимо пересмотреть отношения с любимым человеком, постарайтесь не провоцировать конфликтных ситуаций. Похоже, вы требуете слишком много и хотите слишком дорогих подарков. Выходные — хорошее время для примирения и взаимного прощения обид.

Про интим. Вам предложат заняться любовью те, о ком вы даже думать забыли или не смели мечтать. Возможно, что проявится какой-нибудь ваш прежний воздыхатель/поклонница и вновь начнет вас добиваться. Или же человек, до этого оставляющий без ответа знаки внимания, вдруг неожиданно передумает.

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: нет.

Дева (24.08−23.09): Возможно, что Девам-женщинам предстоит свидание. Некоторая холодность в общении приведет Дев-мужчин к негативным изменениям в личной жизни. Период постижения вечных истин, изучения ремесел. Звезды готовы помочь вам в попытке реализовать наиболее честолюбивые замыслы и идеи. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником радости и счастья. Может быть, вы получите большую часть того, что наметили, только благодаря своей увлеченности делом. Первая половина недели благоприятна для оформления нотариальных документов, обращения к начальству.

Про деньги. Приближается время отпуска, стоит задуматься о состоянии ваших денежных ресурсов и об их пополнении. Авиабилеты на курорт можно оплатить и кредитной картой, а погасить долг из отпускных.

Про любовь. На этой неделе вы будете склонны обижаться на недостаток внимания. Вполне вероятно, что совершенно справедливо, особенно баловать вас будет некому, либо некогда. Выходные — удачное время для романтических встреч наедине.

Про интим. Ревность Дев на этой неделе не знает предела — но и она довольно своеобразна. Вместо того, чтобы молча страдать от подозрений, Девы предпочтут пойти и первыми совершить «страшный грех». Например, поцелуются с незнакомцем/незнакомкой — чтобы потом с полным основанием упрекать избранника/избранницу в неверности!

Благоприятные дни: 11, 14; неблагоприятные: 8.

Весы (24.09−23.10): Не проявляйте активности в коммерческих делах. Несмотря на гигантские усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать им своих суждений. Всему свой срок. Неделя предполагает духовные метания, искушений плоти, иллюзорные надежды. Новое знакомство или общение со старыми друзьями может послужить причиной недоразумений и усталости, внесет сумятицу в мысли и вызовет у вас лишнее раздражение.

Про деньги. Вероятны полезные знакомства. Будьте осторожнее с новыми партнерами, но не обижайте их своим недоверием. Можно рассчитывать на прибыль и весьма перспективные деловые предложения.

Про любовь. Вашим отношениям с любимым человеком можно только искренне порадоваться. У вас второй медовый месяц, вам хорошо и просто вместе. Берегите эту связь.

Про интим. Весы окажутся в ловушке собственных пристрастий: их буквально доведут до бешенства их старательные любовники/любовницы, твердо усвоившие, что именно вам нравится. Но, согласитесь, когда прелюдия в пятый раз начинается одинаково, это несколько надоедает.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 11.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя связана с милосердием, помощью, исцелением. Возможно, что от Скорпионов ждут помощи коллеги, друзья, близкие или незнакомые люди. Их бескорыстие и служение всем нуждающимся могут стать причиной недовольства в семье. Неприятные события последних дней дадут о себе знать. У Скорпионов-женщин вероятна слабость. Многие проявят расчетливость и скупость, они будут отказывать себе и своим близким в самом необходимом, довольствуясь малым и проявляя равнодушие к роскоши.

Про деньги. На финансовом фронте вас может ожидать победа. Вы получите весьма солидную прибыль, ваш авторитет возрастет. Ваши идеи найдут достойное воплощение. Так что вам не придется экономить.

Про любовь. Одинокие на этой неделе вполне могут обрести пару. Те, кто уже нашел свою любовь, сделают или получат предложение руки и сердца. Слушайте свое сердце.

Про интим. Если часто хвалить Скорпионов на этой неделе, а тем более, если еще и вспомнить прошлые достижения на лоне любви и отдать им должное — то они способны воспрять духом и сотворить поистине чудеса на глазах у изумленных любовников/любовниц. Например, станцевать изящнейший стриптиз или сыграть экспромтом роль самой разнузданной порнозвезды.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 13.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя характеризуется заблуждениями, чрезмерными переживаниями, страстями. Взрыв страстей может повернуть ход событий не в пользу Стрельцов. В результате разногласий они станут проигравшей стороной. Успешны торговая деятельность, коммерческие сделки. На этой неделе многим Стрельцам вряд ли удастся отдохнуть. Не исключено знакомство с интересным человеком, который на какое-то время займет ваши мысли.

Про деньги. Весьма вероятно, что ваши материальные возможности будут на нынешней неделе серьезно ограничены, поэтому планировать крупные покупки пока нежелательно. Но скоро финансовая ситуация изменится в вашу пользу.

Про любовь. Скорректируйте свои планы, касающиеся личной жизни, в соответствии со своими реальными возможностями, особенно, финансовой их частью. Есть риск поссориться из-за пустяков.

Про интим. Стрельцов преследуют бурные эротические сны. Кроме того, к вашему удивлению, главными героями и вашими сексуальными партнерами в них станут малоприятные для вас люди. Это знак, что подсознательно вы желаете примирения с вашими врагами — так за чем же дело стало? Возможно, с кем-то у вас и впрямь случится нечто вроде флирта, после чего дело пойдет на лад!

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 8.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает обретение творческой энергии, трансформацию действительности в условные знаки или образы. Козероги, творчески относящиеся к любому делу, смогут реализовать себя. Весьма вероятны сложности в профессиональных делах. Козероги рискуют испортить отношения с коллегами или начальством. Незначительные события могут сбить их с толку или очень взволновать. Многие будут способны броситься на защиту своих интересов, пытаться «пробивать лбом стену».

Про деньги. Финансовое положение постепенно стабилизируется. Но на работе не исключены авралы и проверки. В среду могут поступить интересные финансовые предложения. Суббота — прекрасный день для покупок и приобретений.

Про любовь. В начале недели не упустите свой шанс стать центром внимания и объектом страсти. Вас ждут яркие события и кипящие эмоции. В воскресенье есть вероятность случайной связи, которой лучше не допускать.

Про интим. Звезды настоятельно советуют вам в ближайшее время «не гнать лошадей» и выбирать сексуальных партнеров/партнерш попредставительнее. Иначе вполне может оказаться так, что вы потратите свое время зря. Ведь вариант, что юный неоперившийся птенец покажет себя вдруг орлом высокого полета — случается, как правило, только в сказках.

Благоприятные дни: 9, 12; неблагоприятные: 10.

Водолей (21.01−19.02): Активная неделя, требующая от Водолеев больших энергетических затрат. Многим представителям этого знака нагрузка покажется чрезмерной. Это ошибочное мнение. У Водолеев хватит сил для организации нового дела, нахождения выхода из финансовых трудностей. Вероятны эмоциональная неустойчивость, неверная оценка ситуации, опрометчивые обещания и потребительское отношение к близким. Эти свойства характера Водолеев могут привести к осложнениям в личной жизни.

Про деньги. В первой половине недели вас могут порадовать новые денежные поступления. Не исключены проблемы, связанные с оформлением документов. В четверг внимательно следите за информацией от начальства и коллег, чтобы избежать промахов.

Про любовь. Ваши отношения постепенно налаживаются, но вы явно пытаетесь торопить события, а этого делать не стоит. Будет достаточно времени для общения и встреч. Но не ждите слишком скорого предложения руки и сердца.

Про интим. Водолеи на этой неделе активно и много занимаются сексом — и при каждом удобном случае снова норовят нырнуть в постель. Такое ощущение, что им вообще хочется провести там всю оставшуюся жизнь. Для подкрепления сил вам понадобится много протеина — так что заранее позаботьтесь о том, чтобы под рукой вас ожидала белковая пища. Причем желательно в виде рыбы или курицы, но никак не в виде фасоли, белых грибов или баранины.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 14.

Рыбы (20.02−20.03): События этой недели могут отрицательно воздействовать на психику Рыб. Они столкнутся с жестокостью и непредсказуемостью окружающих их людей. Усилятся отчуждение и подозрительность по отношению к близким людям, не исключая детей и родителей. Вероятно, что многие потеряют тонкую нить связи с ними. Дела Рыб могут замедлиться оттого, что они натолкнутся на незначительные препятствия, а желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления, что приведет к обострению депрессии.

Про деньги. Ваши честолюбивые планы начинают реализовываться. Финансовые недоразумения отойдут на задний план, положение начинает выравниваться. Однако не спешите делать крупные покупки и влезать в кредиты.

Про любовь. Помимо ваших собственных принципов, существуют еще и определенные взгляды на жизнь со стороны любимого человека. И с ними тоже надо считаться. Судьба может подвести вас к определенному выбору. Не исключен разрыв.

Про интим. Среди наиболее подходящих для ближайших соитий сексуальных поз лидирует положение, когда вы оба ласкаете друг друга стоя, и в нем же совершаете половой акт. Как вариант, возможны альтернативные позиции из «Камасутры», связанные с различными «скачущими» животными: поза лошади, газели и так далее.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 13.