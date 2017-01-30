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Микеланджело

Микеланджело

Лекция познакомит слушателей с творчеством гениального художника эпохи Возрождения — Микеланджело. Пожалуй, ни в каком другом художнике Высокого Возрождения так сильно не проявилась универсальность и мощь таланта. Микеланджело Буонарроти был скульптором, архитектором, живописцем, поэтом. Природа одарила этого гения долголетием, Микеланджело был свидетелем многих драматических событий родной Италии, что еще в большей степени наполняло творчество художника невиданной экспрессией и выразительностью. Феномен Микеланджело Буонарроти в том, что в каждом виде изобразительного искусства художник не только проявил себя в полной мере, но и оставил произведения, которые во многом опередили свою эпоху и определили дальнейшие пути развития искусства.

В нашей лекции мы постараемся охватить почти все произведения этого великого художника (скульптура, росписи Сикстинской капеллы, капелла Медичи, площадь Капитолия в Риме и другие) и поговорим о значении и новаторстве творчества Микеланджело.

Стоимость участия — 100 Р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
Тульский областной художественный музей
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
4 февраля 2017, суббота
10:30
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