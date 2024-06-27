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Эмма в мире лам

Эмма в мире лам

Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Лео Льюис Ляо
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
106 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Эмма, маленькая девочка ростом с Дюймовочку и удочеренная животными, очень хочет узнать тайну своего происхождения. Но когда она обнаруживает потаенный остров, заселенный крошечными человечками, оказывается, что это совсем не та сказка, на которую она рассчитывала. Готова ли она рискнуть и раскрыть секреты своего прошлого?

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