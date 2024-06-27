Эмма в мире лам
Премьера:
27.06.2024
Режиссер:
Лео Льюис Ляо
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
106 минут
Возрастные ограничения:
6+
Эмма, маленькая девочка ростом с Дюймовочку и удочеренная животными, очень хочет узнать тайну своего происхождения. Но когда она обнаруживает потаенный остров, заселенный крошечными человечками, оказывается, что это совсем не та сказка, на которую она рассчитывала. Готова ли она рискнуть и раскрыть секреты своего прошлого?
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 июня, четверг
|
10:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
27 июня, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:55
14:25
4 - 26 июня
27 - 30 июня
1 - 26 июня
26 мая - 26 июня
12 - 26 июня
11 мая - 26 июня 2023