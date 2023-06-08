Мармадюк
Премьера:
08.06.2023
Режиссер:
Марк А.З.Диппе, Мэтт Филип Уилан
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
6.30
Очаровательный, но неуправляемый дог Мармадюк больше всего на свете любит веселиться со своей семьей, особенно с девятилетним Билли, который снимает крутые видосики. Правда, это всегда приводит к эпическим провалам и регулярным конфузам. Одно из таких видео становится трендовым и попадает на глаза знаменитому собачьему тренеру, считающему себя абсолютным мастером по перевоспитанию четвероногих хулиганов. Приструнить Мармадюка — теперь дело чести и цель карьеры. Вот только кто же кого перевоспитает быстрее?