Одержимая
Премьера:
18.07.2024
Режиссер:
Северин Фиала, Вероника Франц
Актеры:
Аня Плашг, Мария Хофштеттер, Давид Шайд, Тим Валериан Альберти, Наталья Баранова, Франциска Хольцер, Эльмар Курц, Клаудия Мартини, Камилла Шилиа, Аннемари Шварценбергер
Жанр:
Исторический, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
121 минута
Возрастные ограничения:
18+
Австрия, 1750 год. В одной из деревень, окруженной лесами, казнят женщину, признавшуюся в убийстве ребенка. Молодая Агнес переезжает сюда после замужества, но местное общество, бесчувственный муж и тяжелая работа по дому делают ее жизнь невыносимой. Чтобы избавиться от страданий и беспросветного кошмара, Агнес решается на ужасающий поступок.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
2 - 17 июля
4 - 17 июля
13 - 18 июля
6 - 24 июля
20 июня - 17 июля
27 июня - 17 июля