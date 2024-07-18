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Одержимая

Одержимая

Премьера:
18.07.2024
 
Режиссер:
Северин Фиала, Вероника Франц
  
Актеры:
Аня Плашг, Мария Хофштеттер, Давид Шайд, Тим Валериан Альберти, Наталья Баранова, Франциска Хольцер, Эльмар Курц, Клаудия Мартини, Камилла Шилиа, Аннемари Шварценбергер
  
Жанр:
Исторический, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
121 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Австрия, 1750 год. В одной из деревень, окруженной лесами, казнят женщину, признавшуюся в убийстве ребенка. Молодая Агнес переезжает сюда после замужества, но местное общество, бесчувственный муж и тяжелая работа по дому делают ее жизнь невыносимой. Чтобы избавиться от страданий и беспросветного кошмара, Агнес решается на ужасающий поступок.

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