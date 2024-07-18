Премьера: 18.07.2024

Режиссер: Северин Фиала, Вероника Франц

Актеры: Аня Плашг, Мария Хофштеттер, Давид Шайд, Тим Валериан Альберти, Наталья Баранова, Франциска Хольцер, Эльмар Курц, Клаудия Мартини, Камилла Шилиа, Аннемари Шварценбергер

Жанр: Исторический, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 121 минута

Возрастные ограничения: 18+

Австрия, 1750 год. В одной из деревень, окруженной лесами, казнят женщину, признавшуюся в убийстве ребенка. Молодая Агнес переезжает сюда после замужества, но местное общество, бесчувственный муж и тяжелая работа по дому делают ее жизнь невыносимой. Чтобы избавиться от страданий и беспросветного кошмара, Агнес решается на ужасающий поступок.