Доброе утро! Начинаем новый день и читаем только самые хорошие новости. Поехали!

Разгадываем, на что похожи облака. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется аж до +32 градусов.

Сегодня рестораны, обслуживаемые роботами, уже не вызывают такого удивления, как раньше. Однако, посетители ресторана в Чунцине (Китай) могут быть приятно поражены. Их встречает робот, удивительно похожий на человека. Этот "роботизированный" официант приветствует гостей, подает блюда и даже произносит тосты.

Но на самом деле это не настоящий робот, а хозяйка ресторана, известная как Qin. Эта женщина, любящая танцевать, искусно имитирует механические движения роботов. Она также использует макияж, чтобы придать своему лицу искусственный вид. Qin притворяется роботом, чтобы привлечь больше клиентов в свой ресторан, и, судя по всему, эта тактика оказывается успешной.

Сегодня слушаем The Chemical Brothers - The Salmon Dance.

Российские ученые из биотехнического университета сделали прорыв в области здорового питания. Они разработали уникальный рассол, который не только утоляет жажду, но и способствует общему оздоровлению организма.

Рассол поддерживает оптимальную гидратацию организма и помогает восстановить дефицит витаминов. Положительный эффект достигается за счет присутствия калия и магния, дефицит которых приводит к ухудшению самочувствия и проблемам с сердцем.

По словам ученых, им удалось подобрать правильную концентрацию соли и пряностей, что улучшило полезные свойства напитка. Специалисты рекомендуют пить рассол спортсменам до или после тренировки — для повышения работоспособности.

«Речь идет о двух разновидностях напитка: один из них представляет собой раствор соли и воды, который приводит к брожению и содержит полезные бактерии в виде пробиотиков, а второй — раствор вкусоароматических компонентов, который не требует ферментации», — пояснили в университете.

Котики могут быть загадочными и непредсказуемыми существами! Их игривость и любовь к приключениям делают их уникальными и заставляют нас несколько раз в день улыбаться и удивляться их поведению. Несмотря на все испытания, которые они могут представить для своих хозяев, мы все равно обожаем этих милых и забавных созданий.

Милого настроения!