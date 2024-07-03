3 июля: кирпичики Lego на Луне и тренер-рекордсменка

Доброе утро! Начинаем новый бодрящий день с порции хороших новостей. Поехали!

И снова облачка. Сегодня в Туле обещают пасмурную погоду, а воздух прогреется до +32 градусов.

Lego, в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA), создали уникальные детали конструктора, изготовленные из метеоритной пыли. Эта инновационная разработка направлена на решение проблемы доставки строительных материалов на Луну для будущих лунных баз.

Идея заключается в том, что астронавты смогут использовать 3D-принтер на Луне для печати строительных блоков из местной лунной пыли. Эти блоки, напоминающие знакомые кирпичики Lego, можно будет использовать для возведения жилых и научных модулей на поверхности Луны. Такой подход позволит значительно сократить количество ресурсов, необходимых для транспортировки стройматериалов с Земли, что значительно повысит эффективность и рентабельность лунных миссий.

Сотрудничество Lego и ESA демонстрирует, как инновационные технологии и творческий подход могут помочь в освоении космоса. Использование местных ресурсов, таких как метеоритная пыль, для создания строительных материалов на Луне, открывает новые возможности для будущих лунных баз и исследований.

Сегодня просыпаемся вместе с Benson Boone - Beautiful Things.

Лин Ван Хемелен - кроссфит-тренер из Бельгии, для которой спорт - это образ жизни. Она поставила перед собой непростую цель: за час выполнить как можно больше повторений упражнения "бёрпи", сложного упражнения, которое требует силы, выносливости и координации.

Тренировки были изнурительными, но особенно сложным оказался сам рекордный заход. В последние три минуты Лин почувствовала прилив сил и поняла, что у нее все получится. В итоге, за час 37-летняя спортсменка выполнила 926 повторений "бёрпи", что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Несмотря на изнурительность испытания, "бёрпи" остаются одним из любимых упражнений Лин. Но сейчас она не планирует устанавливать новые рекорды. Она предпочитает сосредоточиться на том, чтобы делиться своими знаниями и вдохновлять других людей заниматься спортом.

Представьте себе, как вы прогуливаетесь по теплому песчаному пляжу, слушая мерный шум прибоя. Этот спокойный, размеренный ритм жизни у моря - то, что нам всем так необходимо в такую жаркую пору.

Теплого настроения!