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Масленица с косичками

Масленица с косичками

Филиал Тульского музейного объединения Тульский областной художественный музей приглашает в Мастерскую народной куклы.

Уже совсем скоро наступит один из самых любимых народных праздников, пришедший к нам из глубокой древности — Масленица. Всю масленичную неделю принято печь блины, убирать дом, постепенно готовиться к Великому посту. А еще до праздника или на масленичной неделе делали масленичных кукол. Тульский областной художественный музей предлагает начать готовиться к Широкой Масленице вместе в Мастерской народной куклы.

На мастер-классе в музее вы сможете скрутить куклу, голову которой, как солнечные лучи, будут украшать яркие косички. Основа куклы — березовая веточка, набивка для головы — вата или синтепон, а туловище формируют нарядные лоскутки. Такая куколка станет замечательным украшением вашего дома на масленичной неделе или оригинальным подарком близким!

Стоимость участия (1 занятие): взрослые — 250 Р, дети — 120 Р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
Тульский областной художественный музей
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
10 февраля 2017, пятница
17:00
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