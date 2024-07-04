Отчаянные наследники
Премьера:
04.07.2024
Режиссер:
Хуана Масиас
Актеры:
Инма Куэста, Диего Мартин, Сара Саламо, Альфонсо Бассаве, Пере Понсе, Бетси Турнес, Иван Ренедо, Гонсало де Кастро, Исабель Ордас, Луиса Гаваса, Пеп Сайс
Жанр:
Детективы, Комедия
Продолжительноcть:
97 минут
Возрастные ограничения:
16+
Богатое каталонское семейство Гайардо съезжается в родовое поместье на похороны преданной няни. Отказавшись исполнить ее завещание, они получают секретные письма, каждое из которых не только раскрывает неприглядную правду об избалованных аристократах, но и приведет к череде забавных событий и непристойных разоблачений.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
11 мая - 3 июля 2023
6 июля, суббота 00:00
26 мая - 3 июля
27 июня - 3 июля
1 июня - 2 июля
27 июня - 2 июля