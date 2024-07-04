  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Отчаянные наследники - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Отчаянные наследники

Отчаянные наследники

Премьера:
04.07.2024
 
Режиссер:
Хуана Масиас
  
Актеры:
Инма Куэста, Диего Мартин, Сара Саламо, Альфонсо Бассаве, Пере Понсе, Бетси Турнес, Иван Ренедо, Гонсало де Кастро, Исабель Ордас, Луиса Гаваса, Пеп Сайс
  
Жанр:
Детективы, Комедия
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Богатое каталонское семейство Гайардо съезжается в родовое поместье на похороны преданной няни. Отказавшись исполнить ее завещание, они получают секретные письма, каждое из которых не только раскрывает неприглядную правду об избалованных аристократах, но и приведет к череде забавных событий и непристойных разоблачений.

0
Касса
Басня
11 мая - 3 июля 2023
Алмаз Синема
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 июля
Люксор Тула
Драйвер
27 июня - 3 июля
Люксор Тула
Последний дракон
1 июня - 2 июля
Кинотеатр (Суворов)
Калки
27 июня - 2 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.