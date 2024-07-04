Самая нескучная школа
Премьера:
04.07.2024
Режиссер:
Экрем Эргюн
Актеры:
Лукас Херцог, Серкан Кая, Фелиция Волль, Макс Гирман, Оливер Кориттке, Эрна Вестфаль, Герман фон Бойг, Нася Бозна, Лени Стьярна Крамер, Марко Хофшнайдер, Даниела Пройс
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
6+
Хулигану и королю пранков Максу приходится нелегко — он учится в самой скучной школе в мире. Он с трудом соблюдает правила, а вдобавок ко всему его соседкой по парте становится ботаничка Фрида. Директор школы хочет обеспечить закон и порядок, вводит бесконечные запреты, поэтому Макс — его главная головная боль. Но как раз в нужный момент появляется Инспектор Управления по Борьбе со Скукой, и начинается увлекательное и незабываемое путешествие с классом!
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