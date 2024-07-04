Самая нескучная школа

Премьера: 04.07.2024

Режиссер: Экрем Эргюн

Актеры: Лукас Херцог, Серкан Кая, Фелиция Волль, Макс Гирман, Оливер Кориттке, Эрна Вестфаль, Герман фон Бойг, Нася Бозна, Лени Стьярна Крамер, Марко Хофшнайдер, Даниела Пройс

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 6+

Хулигану и королю пранков Максу приходится нелегко — он учится в самой скучной школе в мире. Он с трудом соблюдает правила, а вдобавок ко всему его соседкой по парте становится ботаничка Фрида. Директор школы хочет обеспечить закон и порядок, вводит бесконечные запреты, поэтому Макс — его главная головная боль. Но как раз в нужный момент появляется Инспектор Управления по Борьбе со Скукой, и начинается увлекательное и незабываемое путешествие с классом!