Тайная жизнь животных: Пернатые приключения
Премьера:
04.07.2024
Режиссер:
Чон Гиль Хун
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
76 минут
Возрастные ограничения:
6+
После начала стройки на месте своего гнезда семья Катури покидает лес и направляется в путешествие. В большом городе опасности ждут на каждом шагу, а птенцов, отбившихся от матери, караулит банда коварных кошек. Вместе с новыми друзьями и всей лесной братвой им предстоят увлекательные приключения, чтобы вернуть свой дом.
Сегодня
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Люксор Тула
|
16:35
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
12:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Люксор Тула
|
16:35
|Иллизиум (Новомосковск)
6 июля, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Люксор Тула
7 июля, воскресенье
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Люксор Тула
8 июля, понедельник
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Люксор Тула
9 июля, вторник
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Люксор Тула
10 июля, среда
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Люксор Тула
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:15
16:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
|Люксор Тула
|
10:20
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
15:25
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:15
16:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
|Люксор Тула
|
10:20
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
15:25
6 июля, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
|Люксор Тула
|
10:20
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
15:25
7 июля, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
|Люксор Тула
|
10:20
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
15:25
8 июля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
|Люксор Тула
|
10:20
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
15:20
9 июля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
|Люксор Тула
|
10:20
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
15:20
10 июля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
11:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
|Люксор Тула
|
10:20
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:00
15:20
6 июля, суббота 00:00
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