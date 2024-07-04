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Тайная жизнь животных: Пернатые приключения

Тайная жизнь животных: Пернатые приключения

Премьера:
04.07.2024
 
Режиссер:
Чон Гиль Хун
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
76 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

После начала стройки на месте своего гнезда семья Катури покидает лес и направляется в путешествие. В большом городе опасности ждут на каждом шагу, а птенцов, отбившихся от матери, караулит банда коварных кошек. Вместе с новыми друзьями и всей лесной братвой им предстоят увлекательные приключения, чтобы вернуть свой дом.

Сегодня
10:20
Люксор Тула
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:15
Иллизиум (Новомосковск)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:35
Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
10:20
Люксор Тула
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
12:15
Иллизиум (Новомосковск)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:35
Иллизиум (Новомосковск)
6 июля, суббота
10:20
Люксор Тула
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
11:15
Кинотеатр (Суворов)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
7 июля, воскресенье
10:20
Люксор Тула
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
8 июля, понедельник
10:20
Люксор Тула
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
9 июля, вторник
10:20
Люксор Тула
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
10 июля, среда
10:20
Люксор Тула
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
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Расписание на все дни
0
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