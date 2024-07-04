Тайная жизнь животных: Пернатые приключения

Премьера: 04.07.2024

Режиссер: Чон Гиль Хун

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 76 минут

Возрастные ограничения: 6+

После начала стройки на месте своего гнезда семья Катури покидает лес и направляется в путешествие. В большом городе опасности ждут на каждом шагу, а птенцов, отбившихся от матери, караулит банда коварных кошек. Вместе с новыми друзьями и всей лесной братвой им предстоят увлекательные приключения, чтобы вернуть свой дом.