День водно-болотных угодий

Между сушей и водой — не топь и грязь, а уникальный хрупкий мир, убеждены в Тульском экзотариуме.

В ближайшие выходные посетители тульского зоопарка узнают всю правду о болотах, их обитателях и значении в жизни человека и целой планеты. В этом поможет занимательная игра-квест, которая проведет участников по самым знаменитым болотам мира и, конечно же, Тульской области! Ответившие на вопросы откроют для себя всю красоту, казалось бы, невзрачных «мокрых» мест Земли и унесут домой памятный подарок от организатора. Самые любознательные при помощи микроскопа увидят невидимых глазу необычных обитателей обычного мха! Посетители выяснят необходимость бережного отношения к среде обитания уникальных организмов и важность водно-болотных угодий в экосистеме нашей планеты. Также не останется без внимания проблема «сувенирных черепах», которыми активно торговали минувшим летом на улицах города, сотрудники расскажут об угрозах, которые несут эти безобидные, на первый взгляд, рептилии.