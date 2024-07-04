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Развеселые каникулы

Развеселые каникулы

Премьера:
04.07.2024
 
Режиссер:
Лоранс Арне
  
Актеры:
Дани Бун, Лоранс Арне, Мари Ланша, Люна О Пуме, Онанн Ан, Жеан Ренар, Фердинанд Редулу
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Сели в трейлер всей семьей — и поехали к Атлантическому побережью! Взяли в руки гитару — и запели! Семье Хендриксов не сидится на одном месте в каникулы, а потому их ждут неожиданные приключения и чудесные открытия. Но именно в дороге раскрываются творческие таланты каждого, и там, где были конфликты, рождается гармония!

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