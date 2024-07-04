Развеселые каникулы

Премьера: 04.07.2024

Режиссер: Лоранс Арне

Актеры: Дани Бун, Лоранс Арне, Мари Ланша, Люна О Пуме, Онанн Ан, Жеан Ренар, Фердинанд Редулу

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 16+

Сели в трейлер всей семьей — и поехали к Атлантическому побережью! Взяли в руки гитару — и запели! Семье Хендриксов не сидится на одном месте в каникулы, а потому их ждут неожиданные приключения и чудесные открытия. Но именно в дороге раскрываются творческие таланты каждого, и там, где были конфликты, рождается гармония!