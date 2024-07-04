Развеселые каникулы
Премьера:
04.07.2024
Режиссер:
Лоранс Арне
Актеры:
Дани Бун, Лоранс Арне, Мари Ланша, Люна О Пуме, Онанн Ан, Жеан Ренар, Фердинанд Редулу
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
16+
Сели в трейлер всей семьей — и поехали к Атлантическому побережью! Взяли в руки гитару — и запели! Семье Хендриксов не сидится на одном месте в каникулы, а потому их ждут неожиданные приключения и чудесные открытия. Но именно в дороге раскрываются творческие таланты каждого, и там, где были конфликты, рождается гармония!
Сегодня
|
10:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|
10:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
|Иллизиум (Новомосковск)
6 июля, суббота
|
11:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июля, воскресенье
|
11:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июля, понедельник
|
11:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июля, вторник
|
11:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 июля, среда
|
11:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
|Синема Стар
|
11:50
7 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
|Синема Стар
|
11:50
8 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
|Синема Стар
|
11:50
9 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
|Синема Стар
|
11:50
10 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
|Синема Стар
|
11:50
6 июля, суббота 00:00
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