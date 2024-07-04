Премьера: 04.07.2024

Режиссер: Крис Нэш

Актеры: Рай Барретт, Андреа Павлович, Кэмерон Лав, Рис Пресли, Лиам Леоне, Шарлотта Криган, Леа Роуз Себастьянис, Сэм Роулстон, Александер Оливер, Тимоти Пол МакКарти, Лорен-Мари Тейлор

Жанр: Триллер, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Группа отдыхавших на природе парней и девушек пробуждает к жизни беспощадное существо, заключенное в тело казненного много лет назад маньяка. Его нельзя убить, от него нельзя убежать, спрятаться или скрыться. Всех, кто встретит его на пути, ждет единственный смертельный исход. Как им справиться с неумолимым воплощением самого зла?