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Нежить

Нежить

Премьера:
04.07.2024
 
Режиссер:
Крис Нэш
  
Актеры:
Рай Барретт, Андреа Павлович, Кэмерон Лав, Рис Пресли, Лиам Леоне, Шарлотта Криган, Леа Роуз Себастьянис, Сэм Роулстон, Александер Оливер, Тимоти Пол МакКарти, Лорен-Мари Тейлор
  
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Группа отдыхавших на природе парней и девушек пробуждает к жизни беспощадное существо, заключенное в тело казненного много лет назад маньяка. Его нельзя убить, от него нельзя убежать, спрятаться или скрыться. Всех, кто встретит его на пути, ждет единственный смертельный исход. Как им справиться с неумолимым воплощением самого зла?

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