Нежить
Премьера:
04.07.2024
Режиссер:
Крис Нэш
Актеры:
Рай Барретт, Андреа Павлович, Кэмерон Лав, Рис Пресли, Лиам Леоне, Шарлотта Криган, Леа Роуз Себастьянис, Сэм Роулстон, Александер Оливер, Тимоти Пол МакКарти, Лорен-Мари Тейлор
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
94 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Группа отдыхавших на природе парней и девушек пробуждает к жизни беспощадное существо, заключенное в тело казненного много лет назад маньяка. Его нельзя убить, от него нельзя убежать, спрятаться или скрыться. Всех, кто встретит его на пути, ждет единственный смертельный исход. Как им справиться с неумолимым воплощением самого зла?
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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