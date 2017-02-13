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Баташевский сад

Баташевский сад

В краеведческом музее состоится мультимедийная лекция «Баташевский сад: современный облик, старые загадки и новые проблемы».

В Год Экологии посетители краеведческого музея познакомятся с тульскими уникальными природными объектами, которые требуют сохранения и защиты. В ходе лекции будет рассказано о происхождении названия данного места, о связи его с металлургическим заводом Баташевых, и загадках, связанных с его первоначальным размещением и возможным перемещением вверх по течению Тулицы, и рассмотрена возможная связь существовавшего здесь ранее производства и современного ландшафта (в частности наличия у Тулицы аномально длинной старицы).

Дополнит лекцию демонстрация фотографий интересных природных и техногенных объектов данной местности — плотины переката на р. Тулице, карстового озера Бездонное и т. д.

Также будут рассмотрены проблемы, связанные с производственным и строительным натиском на данную территорию, особенно со стороны Веневского шоссе.

Лекцию читает ведущий специалист Поступальский В. В..

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
17 февраля 2017, пятница
18:30
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